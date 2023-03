Ukrajnai háború

Zelenszkij: a szíriai agresszióért is felelősségre kell vonni Oroszországot

Zelenszkij szerint garantálni fogja a békét a világ sok más részén az, hogy az ukrán nép megvédi magát és helyreállítja az ország területi integritását. 2023.03.20 01:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszországot és cinkosait nemcsak az Ukrajna, hanem a más országok, köztük a Szíria ellen elkövetett agresszióért is felelősségre kell vonni - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legutóbbi videóüzenetében.



"Az ukrán szankciók az Oroszországra nehezedő globális nyomás részét képezik. El kell szigetelnie a világnak mindazokat, akik fegyvereket gyártanak az Ukrajna elleni terror céljára - beleértve a Sahíd drónok szállítását -, akik segítenek Oroszországnak az agresszió szításában, akik támogatják a nemzetközi jog oroszországi megsemmisítését. Ez nemcsak az ukránok elleni terrorra vonatkozik, nemcsak a területünk elcsatolására tett kísérletekre, kezdve a Krímmel, hanem a nemzetközi rend, a normális békés emberi élet elleni más orosz agressziókra is, beleértve a Szíria területén elkövetett agressziót is" - hangoztatta az államfő szombat esti üzenetében.



Hangsúlyozta, hogy Szíria népe nem kapott megfelelő nemzetközi védelmet, és ez a büntetlenség érzését keltette a Kremlben és cinkosaiban. "A szíriai városokat ugyanúgy rombolták le az orosz bombák, mint a mi ukrán városainkat. Ez a büntetlenség rejlik nagyrészt a Kreml jelenlegi agresszivitása hátterében is" - fejtette ki.



Zelenszkij szerint garantálni fogja a békét a világ sok más részén az, hogy az ukrán nép megvédi magát és helyreállítja az ország területi integritását.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton szankciókat vezetett be Bassár el-Aszad szíriai elnök, Huszein Arnúsz miniszterelnök és Fejszál Mikdad külügyminiszter ellen. Csütörtökön, a Kremlben folytatott tárgyalások után Aszad bejelentette, hogy elismeri Oroszország fennhatóságát a megszállt ukrajnai területeken - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Pavlo Kirilenko, Donyeck megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz erők kazettás lövedékeket lőttek ki szombaton Kramatorszkra, aminek következtében két helyi lakos életét vesztette, nyolc pedig megsérült.



Az ukrán vezérkar vasárnap reggeli helyzetjelentése szerint az elmúlt napban mintegy 710 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége csaknem elérte a 165 ezret. Az ukrán erők szombaton megsemmisítettek egyebek mellett 21 harckocsit, nyolc tüzérségi és három légvédelmi rendszert.