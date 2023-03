Fenyegetettség

Újabb észak-koreai rakétakilövés - veszélyben a nemzetközi biztonság?

A világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) külügyminiszterei és az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap kiadott közös állásfoglalásukban elítélték, hogy a nap folyamán korábban Észak-Korea újabb interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, ami aláássa a regionális és nemzetközi békét és biztonságot.



A Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő G7-csoport, valamint az Európai Unió közös állásfoglalásában a tárcavezetők kijelentették: tavaly óta Észak-Korea fokozta a helyzet elmérgesedéséhez vezető tevékenységét a soha nem látott mennyiségű ballisztikus rakéta kilövésével, valamint a nukleáris fegyverek használatával kapcsolatos folyamatos, felelőtlen és destabilizáló retorikájával. Phenjan az év elején kinyilvánította azon szándékát is, hogy tovább bővítse és fokozza jogellenes nukleáris és rakétaprogramjait - emlékeztettek.



"Ismételten követeljük, hogy Észak-Korea teljes, ellenőrizhető és visszafordíthatatlan módon hagyjon fel a tömegpusztító fegyverek, ballisztikus rakéták kifejlesztésével és gyártásával, valamint minden nukleáris programjaival, és teljes mértékben tegyen eleget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) vonatkozó határozataiban foglalt valamennyi kötelezettségnek" - fogalmaztak.



Észak-Korea nem rendelkezhet és soha nem lehet nukleáris fegyverrel rendelkező állam a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) értelmében - húzták alá a nyilatkozattevők, és arra szólították fel az ország vezetését, hogy tegyen érdemi lépéseket a nukleáris leszerelés érdekében, valamint fogadja el Japán, az Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság párbeszédre vonatkozó ajánlatait.



Kijelentették továbbá: Észak-Korea meggondolatlan viselkedése gyors és egységes választ követel a nemzetközi közösségtől, beleértve az ENSZ BT további intézkedéseit is.



Az EU-t és a G7 országokat továbbra is aggodalommal tölti el az Észak-Koreában kialakult súlyos humanitárius helyzet, és elkötelezettek amellett, hogy valamennyi érintett partnerrel együttműködjenek a Koreai-félsziget békéjének és stabilitásának megteremtése, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása érdekében - tették hozzá.



A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága arról számolt be vasárnap, hogy egy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát észleltek, amelyet a szomszédos ország északnyugati részén fekvő Észak-Phjongan tartományból indítottak el. A vasárnapi rakétaindítást pénteken megelőzte egy interkontinentális ballisztikus rakéta felbocsátása. Ez volt a második ilyen rakétakísérlet idén, amelyet a Hvaszong-17-típusú rakétával, az észak-koreai rakétaarzenál legerősebbikével hajtottak végre.



Phenjan kedden két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, március 12-én pedig két robotrepülőgépet indított egy tengeralattjáróról.