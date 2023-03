Háború

Ezt csinálta Putyin mariupoli látogatása során - videók

Mariupolba tett munkalátogatást Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata. A moszkvai tájékoztatás szerint az elnök helikopterrel érkezett Mariupolba, majd a városon áthajtva megtekintett több létesítményt, és beszélt a helyi lakosokkal, az egyik családot meg is látogatta. A helyszínek között a gépkocsit Putyin maga vezette.

Vladimir Putin personally drove through Mariupol by car



Deputy Prime Minister Marat Khusnullin told the President of Russia during his visit that the residents of Mariupol are returning to the city more actively.



The President, in turn, noted the quality of local roads.

#Putin meets with ppl of #Mariupol

#Putin meets with ppl of #Mariupol

They were taken aback bc this was very unexpected. He is asking them if they like the new buildings that have been built for them.

Putyin szót váltott a Nyevszkij lakótelep lakóival, és felkereste az egyik család otthonát. Az elnök járt a város tengerpartján a jachtklub közelében, a színház épületénél és más helyi nevezetességeknél.

Putin's avatar went to see one of the newly built flats in Mariupol, but something went wrong. pic.twitter.com/IfOP2H9lFg — Dmitri (@wartranslated) March 19, 2023

"Convenient, beautiful": Putin liked the restored Mariupol Philharmonic



The President examined the situation inside the building and assessed the quality of the work carried out. For a few seconds, the head of state became a "spectator" in the

⚡️"What time do you have? "As many as you need" - Putin held a meeting at the command post of a special military operation in Rostov-on-Don



At the end something extremely rare happens, Gerasimov cracks a smile