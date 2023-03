Diplomácia

Az USA letartóztatta a hírhedt kínai milliárdost

Az amerikai kormány vádat emelt a szökésben lévő kínai üzletember, Guo Wengui ellen befektetők becsapására irányuló összeesküvés miatt. A férfi állítólag több százezer online követőjét verte át azzal, hogy Peking-ellenes retorikájával arra csábította őket, hogy pénzt fektessenek be a vállalkozásaiba - állítják amerikai tisztviselők.



A vállalkozó és üzlettársa, Kin Ming Je elleni vádiratot szerdán hozták nyilvánosságra. A férfit a jogi iratokban Ho Wan Kwok néven és öt álnévvel azonosították, köztük "Brother Seven", "The Principal", de leginkább Guo Wengui néven ismert.



Mindkét férfit csalással, értékpapírcsalással, banki csalással és pénzmosással vádolták, míg üzlettársát ezen felül az igazságszolgáltatás akadályozásával is megvádolták. Több évtizedes börtönbüntetés vár rájuk.



Guót szerda reggel tartóztatták le, és egy manhattani szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát. Társa továbbra is szabadlábon van.



A kínai üzletember "összetett összeesküvést vezetett, amelynek során több ezer online követőjétől több mint 1 milliárd dollárt csalt ki" - közölte Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyésze.



A kínai kormányt élesen bíráló Guo körülbelül 2015 óta tartózkodott az Egyesült Államokban. Politikai üzeneteinek terjesztésére állítólagos nonprofit szervezeteket használt fel, hogy jelentős online követőkre tegyen szert. Ezt követően a megszerzett bizalmat kihasználva a vádak szerint "túlméretezett" befektetési hozamok ígéretével pénzt csalt ki a követőitől.



Guo egyben Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnök egykori tanácsadójának üzlettársa is. Ők ketten együtt dolgoztak a médiaüzletben. Bannont 2020-ban Guo jachtján, a Lady Mayen tartóztatták le egy nem kapcsolódó csalási ügyben. Trump elnöksége utolsó napjaiban kegyelmet adott Bannonnak.



A Guo ellen felhozott vádak megismétlik azokat, amelyekkel hazájában szembesült, ahol ingatlanmogul volt, mielőtt 2014-ben emigrált. A kínai hatóságok megvesztegetéssel és sikkasztással vádolták, és 2017-ben az Interpolon keresztül nemzetközi körözési listára tették. Guo azt állította, hogy ő csak igyekezett leleplezni Peking visszaéléseit.