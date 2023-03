Kereskedelem

A Toblerone nem használja többé a Matterhorn hegycsúcs képét

A jellegzetes háromszög alakú svájci Toblerone csokoládé elveszíti a Matterhorn hegység képét a márkajelzéséből, mivel a gyártás hamarosan már nem kizárólag Svájcban történik. Az új csomagoláson ehelyett egy általános hegyi motívum lesz látható, árulta el az édességmárka amerikai tulajdonosa, a Mondelez.



A vállalat korábban úgy döntött, hogy a Toblerone gyártásának egy részét 2023 végétől a szlovák fővárosban, Pozsonyban található üzemébe helyezi át, ahol a Milka csokoládémárkát is gyártja.



"A csomagolás újratervezése egy modernizált és áramvonalas hegyi logót vezet be, amely igazodik a geometrikus és háromszög alakú esztétikához" - mondta a Mondelez szóvivője az Aargauer Zeitung című svájci lapnak a múlt héten. A "Toblerone - of Switzerland" megnevezést a "Established in Switzerland" (Svájcban alapították) váltja fel - közölte a szóvivő. Az új csomagoláson állítólag az alapító, Theodor Tobler aláírása is szerepel majd.



A Svájc által 2017-ben bevezetett "Swissness" törvény értelmében a tejnek és a tej alapú termékeknek teljes egészében az országban kell készülniük ahhoz, hogy nemzeti szimbólumokat használhassanak a marketingjükben. Kivételt képez a kakaó, mert azt nem lehet helyben beszerezni. Ahhoz, hogy más élelmiszerek "made in Switzerland"-ként forgalmazhassák magukat, a nyersanyagok 80%-át az országból kell beszerezni, és a feldolgozás nagy részének is ott kell történnie.



A nugátból, mandulából és mézből álló Toblerone csokoládét 1908 óta gyártják a svájci fővárosban, Bernben, amelyet a "medvék városának" is neveznek. A Toblerone jelenlegi logóján látható, a 4478 méter magas Matterhorn hegyet megmászó medve sorsa egyelőre ismeretlen.