Kambodzsa

Madárinfluenzában halt meg egy 11 éves kislány

Madárinfluenzában meghalt egy 11 éves kambodzsai kislány, 2014 óta ez az első ilyen haláleset az országban - közölték a délkelet-ázsiai ország egészségügyi hatóságai csütörtökön.



A Kambodzsa egyik délkeleti tartományában élő kislány előbb lázas lett, majd a fővárosi kórházba került, ahol megállapították, hogy madárinfluenzás, nem sokkal később pedig elhunyt. A kambodzsai egészségügyi hatóságok mintát vettek a környéken található madarak teteméből, a helyi lakosokat figyelmét pedig felhívták a fertőzésveszélyre.



Mam Bunheng egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy a madárinfluenza vírusa, a H5N1 különösen nagy veszélyt jelent azokra a gyermekekre, akik közvetlenül baromfival érintkeznek.



Kambodzsában 2003 és 2014 között 56 humán madárinfluenza-megbetegedés fordult elő, ezek közül 37 volt halálos kimenetelű az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint.



Világviszonylatban az elmúlt húsz évben 21 országban mintegy 870 ember betegedett meg madárinfluenzában, közülük 457 halt bele a fertőzésbe. Az esetek az utóbbi években ritkultak, az elmúlt hét évben összesen már csak mintegy 170 megbetegedést és 50 halálesetet jelentettek.



A madárinfluenza háziszárnyasok és vadon élő, valamint egzotikus madarak betegsége, többnyire fertőzött vadmadarak ürülékével terjed. A WHO szerint rendkívül ritkán betegít meg embereket, azonban előfordul, hogy a fertőzött baromfival érintkezve valaki elkapja a betegséget. A kutatók szerint a jól megfőzött baromfihús fogyasztása biztonságos, de a nyers vagy rosszul átfőtt hús akár halálos fertőzést is okozhat