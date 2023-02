UNESCO-békedíjat kapott Angela Merkel a menekültek befogadására tett erőfeszítéseiért - videó

Angela Merkel volt német kancellár szerdán Elefántcsontparton átvette az UNESCO békedíját azon erőfeszítéseiért, amelyeket a több mint 1,2 millió menekült németországi befogadásáért tett a 2015-ös migrációs válság idején.



Köszönőbeszédében Merkel az újabb válsággócokra hívta fel a figyelmet, és a konfliktusok békés rendezését sürgette.



"A párbeszéd az erősek, nem pedig a gyengék fegyvere" - mondta.



A volt kancellár a díjával járó összeget azoknak az önkénteseknek ajánlotta föl, akik a migrációs válság csúcspontján segítették a menedékkérőket.



A díjat Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója nyújtotta át ünnepélyes keretek között az elefántcsontparti fővárosban, Yamoussoukróban.



"Bátor volt egy olyan időszakban, amikor mások el akarták szigetelni Európát" - hangoztatta Azoulay.



Macky Sall szenegáli államfő, az Afrikai Unió soros elnöke Merkelt rendkívüli politikusként és humanistaként méltatta.



Külön elismerésben részesítették munkásságáért Julienne Lusenge aktivistát, aki a Kongói Demokratikus Köztársaság forrongó keleti térségeiben a nemi erőszak áldozatait támogatja.



A volt elefántcsontparti elnökről elnevezett Félix Houphouët-Boigny Békedíjban olyan személyek, magán- és köztestületek részesülnek, akik, illetve amelyek sokat tettek a békéért. Az UNESCO-békedíjnak is nevezett elismerésben részesült 1989 óta mások között Nelson Mandela, Simon Peresz, Jasszer Arafat és Francois Hollande is.

