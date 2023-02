Ukrajnai háború

Luhanszki vezető: ellentámadásra készül az ukrán hadsereg

Miközben az orosz katonai szóvivő szerdán súlyos ukrán veszteségekről számolt be, az Ukrajnától elszakított luhanszki régió megbízott vezetője közölte, hogy az ukrán hadsereg erőösszpontosítást hajtott végre egy ellentámadáshoz.



Leonyid Paszecsnyik, a luhanszki régió vezetője a Rosszija 24 televíziónak nyilatkozva nagyon nehéznek minősítette a helyzetet az érintkezési vonalon, különösen Szvatove és Kreminna közelében, de Liszicsanksznál és Rubizsnénél is. Mint mondta, az ukrán fegyveres erők ezen a szakaszon egységeket vonnak össze, hogy ellentámadásba lendüljenek és elveszített területeket szerezzenek vissza.



Ezzel szemben Apti Alaudinov vezérőrnagy, az Ahmat különleges egység parancsnoka, a luhanszki "népi milícia" 2. hadtestének parancsnokhelyettese a Szolovjov Live médiacsatornán azt mondta, hogy Kijev Herszonból, Harkivból, sőt Nyugat-Ukrajnából is erőket és eszközöket helyez át a Donyec medencébe, mert "nagyon rosszul megy a dolga". Alaudinov azt mondta, hogy Artemivszkben (Bahmutban), ahol az ukrán oldalon nagyszámban harcolnak külföldi "zsoldosok", az orosz csapatok folytatják sikeres előrenyomulását, a várost jobb oldalról "átkarolták" és több utcát elfoglaltak.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve azt állította, hogy az ukrán fegyveres erők vesztesége Kupjanszk irányában több mint 35 katona, egy páncélozott személyszállító és egy jármű, Liman irányában több mint 130 katona, egy gyalogsági harcjármű, három páncélozott harcjármű, egy Grad sorozatvető és egy lőszerraktár, Donyeck térségében több mint 140 katona, egy harckocsi, három kisteherautó, három egyéb jármű, egy Mszta-B önjáró tarack és két lőszerraktár, a donyecki régió déli részén minegy 75 katona, egy harckocsi, egy gyalogsági harcjármű, három páncélozott harcjármű, két jármű, valamint három lőszer- és üzemanyagraktár, Herszon irányában pedig egy aknavetős osztag volt.



Az orosz harcászati repülőgépek, valamint a rakéta- és tüzérségi erők a hadijelentés szerint az elmúlt nap folyamán 123 ukrán előerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, valamint 74 tüzérségi lőállásra mértek csapást, eltalálva egyebek között egy drónokkal foglalkozó harkivi repülőipari vállalat műhelyeit és az ukrán 79. ejtőernyős rohamdandár főhadiszállását a donyecki régióban lévő Krasznohorivkánál. Az orosz légvédelem lelőtt tíz drónt és 11 HIMARS-rakétát.



Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 382 repülőgépet, 206 helikoptert, 3046 drónt, 403 légvédelmi rakétarendszert, 7789 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 1011 sorozatvetőt, 4022 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 8291 speciális katonai járművet veszítettek. Az adatokat más forrás nem erősítette meg.

Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, köztük Donyeckből jelentettek a helyi hatóságok szerdán ukrán tüzérségi támadást. Paszecsnyik azt állította, hogy az ukrán hadsereg szándékosan löveti a luhanszki kórházakat.



Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos szerdán a Telegram-csatornáján közölte, hogy a fogolycsere révén az orosz fogságból kiváltott katonákat az ukrán hadvezetés visszaküldi a frontvonalba.