Utcára vonultak az emberek

Ismét tömeges sztrájkok kezdődtek Nagy-Britanniában

Az utóbbi évtized legnagyobb közalkalmazotti sztrájkja kezdődött szerdán Angliában és Walesben a meredeken emelkedő megélhetési költségek miatt. 2023.02.01 13:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legnagyobb számban ezúttal a tanárok sztrájkolnak, de a szerda délutáni adatok alapján rajtuk kívül 124 állami fenntartású vagy kormányzati intézmény 100 ezer munkavállalója csatlakozott az akcióhoz.



Ismét sztrájkolnak a brit határrendészeti hatóság (UK Border Force) alkalmazottai. Az ő munkabeszüntetésük érinti a külföldről érkezők útlevélellenőrzését, bár a legnagyobb brit repülőtér, a London nyugati határában működő Heathrow szerdán arról számolt be, hogy ezúttal minimális mértékű a fennakadás.



London öt nemzetközi repülőtere közül négyre - Heathrow mellett Gatwickre, Lutonra és Stanstedre - érkeznek menetrendszerű járatok Magyarországról.



Nagy-Britannia három éve kilépett az Európai Unióból, így az uniós országokból érkezőkre ugyanazok a beléptetési szabályok érvényesek, mint a világ más térségeiből beutazókra.



A UK Border Force alkalmazottai a karácsonyi és az újévi időszakban is szinte folyamatosan sztrájkoltak.



A vasúti dolgozók sztrájkja miatt szerdán nem közlekedtek a Heathrow-t és Gatwicket London belvárosával közvetlenül összekötő expresszvonatok sem.



Az általános és középfokú oktatási intézmények tanárainak sztrájkja miatt szerdán a legtöbb angliai és walesi iskolában nem volt tanítás, bár sok helyen erre a napra távolléti online oktatást szerveztek, és az általános iskolák gyermekfelügyeleti feladatokat is ellátnak.



A közoktatási dolgozók legnagyobb érdekképviselete, a National Education Union (NEU) szerda délutáni tájékoztatása szerint több mint 150 ezer tanár csatlakozott a munkabeszüntetéshez.



A tanároknak a kormány 5 százalékos béremelést ajánlott, de a szakszervezet érvelése szerint a jelenlegi inflációs környezetben ez jelentős reálbércsökkentésnek felel meg.



Nagy-Britannia évtizedek óta példátlan sztrájkhullámot él át ezekben a hetekben, mindenekelőtt a megélhetési költségek negyven éve nem tapasztalt ütemű emelkedése miatt.



A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint októberben 11,1 százalékos, novemberben 10,7, decemberben 10,5 százalékos volt a tizenkét havi infláció Nagy-Britanniában.



Az elmúlt hetekben is sztrájkoltak a vasutasok, a tanárok, a kórházi ápolók, a mentősök, a buszsofőrök és határrendészeti dolgozók, és a szakszervezetek a következő hónapokra hasonló akciókat hirdettek meg a bérkövetelések teljesítésének elmaradása esetére.