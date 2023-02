USA

Szervfelajánlással enyhíthetnék büntetésüket az elítéltek Massachusettsben

Egy új törvényjavaslat szerint az Egyesült Államok Massachusetts államában az elítéltek legalább két hónappal csökkenthetik börtönbüntetésüket, ha szervet vagy csontvelőt adományoznak - írta szerdán a The Guardian című brit napilap hírportálja.



Az Egyesült Államok északkeleti partján fekvő államban két demokrata párti politikus új törvényjavaslatot terjesztett elő, mely Massachusetts büntetés-végrehajtási minisztériumán belül indítana szervdonor programot az elítéltek körében.



A törvény lehetővé tenné, hogy az állami börtönökben lévő elítéltek akár egy teljes évvel csökkentsék büntetésüket. A programot öt tagú bizottság felügyelné, amely elbírálná a szerveiket felajánló elítéltek kérelmét, és döntenének a donorok büntetési tétele csökkentése mértékéről.



Jelenleg az amerikai szövetségi börtönhivatal (Federal Bureau of Prisons) csak akkor engedélyezi egyes állami börtönökben az elítéltek számára a szervadományozást, ha azt közvetlen hozzátartozójuk kapja. Ennek ellenére jelenleg számos állami börtönben, és Massachusetts államban sem engedélyezett az elítélteknek a szervadományozás. Abban az esetben sem engedélyezett az állami börtönökben a szervek felajánlása, amennyiben az elítéltet kivégezték és regisztrált szervdonor volt.



Az Egyesített Szervelosztási Hálózat (United Network for Organ Sharing, UNOS) adatai szerint az Egyesült Államokban jelenleg 104 ezer ember vár szervátültetésre, közülük közel 59 ezren aktív várólistán vannak.



Judith Garcia, a massachusettsi Suffolk megye demokrata párti képviselője, és a törvényjavaslat támogatója szerint a szerveik felajánlásának lehetőségével visszaállítanák az elítéltek testi autonómiáját.



Jesse White, a massachusettsi Fogvatartottak Jogi Szolgálatának igazgatója azt állította, hogy a faji egyenlőtlenségek komoly problémát jelentenek a színes bőrű közösségek számára a donorszervekhez jutás során, emellett kétségeket fogalmazott meg a törvényjavaslattal, mint a probléma megoldásának módjával kapcsolatban. "Aggódunk a büntetés-végrehajtási intézményekben alkalmazható kényszerítés, és a nem megfelelő orvosi ellátás lehetséges hatásai miatt. Véleményünk szerint a megoldásnak az egészségügyi egyenlőtlenségekhez vezető alapvető strukturális problémákat kellene szem előtt tartania, beleértve nagyon sok ember folyamatos, szükségtelen bebörtönzését, akik szabadon és biztonságban élhetnének közösségeinkben" - közölte White nyilatkozatában.