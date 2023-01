Ukrajnai háború

Orosz tábornok: ukrán katonákon is hajtottak végre HIV-fertőzéssel kapcsolatos amerikai kísérleteket

Ukrán katonák is célcsoportját alkották az Ukrajnában végrehajtott HIV-fertőzéssel kapcsolatos amerikai kísérleteknek - jelentette ki Igor Kirillov altábornagy, az orosz nukleáris, biológiai és vegyvédelmi erők parancsnoka hétfő sajtótájékoztatóján.



Kirillov szerint az orosz erőknek a "különleges hadművelet" során több mint 20 ezer dokumentumot sikerült lefoglalniuk, valamint összegyűjtötték a szemtanúk és az amerikai katonai-biológiai programok résztvevőinek vallomását. A tábornok azt mondta, hogy ezek az anyagok megerősítik: a Pentagon célja az volt, hogy biológiai fegyverkomponenseket hozzon létre, és azokat Ukrajna és más, Oroszországgal szomszédos államok lakosságán tesztelje.



"A nemzetközi jog szempontjából legvitatottabb kutatásokat az Egyesült Államok a nemzeti területén kívül hajtja végre. Erre jelentenek példát a HIV-fertőzéssel kapcsolatos kísérletek, amelyeket 2019 óta végeztek amerikai szakemberek Ukrajnában" - mondta a Kirillov.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a célcsoportok között nemcsak elítéltek vagy kábítószerfüggők, hanem az ukrán fegyveres erők katonái is vannak. Kirillov szerint az orosz védelmi minisztérium arra is bizonyítékokat szerzett, hogy az ukrán katonák pszichostimulánsokat és kábítószereket használtak, valamint morfiumot csempésztek a frontra.



"Úgy véljük, hogy azoknak a tisztviselőknek a cselekedetei, akik ukrán katonákon végeztek vizsgálatokat, akiknek vérében magas koncentrációban találtak antibiotikumokat, kábítószert, fertőző betegségek kórokozóinak antitestjeit, megfelelő jogi minősítést igényelnek" - mondta.



A tábornok azt állította, hogy az Egyesült Államok a biológiai fegyverekkel kapcsolatos tevékenységét Ukrajnából Lengyelországba és a Baltikumba helyezi át. Beszámolója értelmében néhány lezáratlan programot közép-ázsiai országokba telepítenek át, ugyanakkor fokozzák az együttműködést Kenyával, Szingapúrral és Thaifölddel is.



Kirillov szerint a szakembereket, akik részt vettek a kísérletekben, Nyugatra telepítik át, és az Egyesült Államokban, Kanadában és az Európai Unióban alkalmazzák őket. Mint mondta, azért, hogy Oroszország ne szerezhessen tőlük bizonyítékot a törvénysértő tevékenységre és a nemzetközi kötelezettségek megsértésére.



"A megszerzett anyagokat átadjuk a Nyomozó Bizottságnak, hogy hozzon intézkedéseket az elkövetők bíróság elé állítása érdekében" - zárta Kirillov.

Az orosz védelmi minisztérium röviddel az Ukrajna elleni háború elindítása után bejelentette: bizonyítéka van rá, hogy Ukrajna gyakorlatilag a Pentagon kísérleti terepévé vált a biológiai fegyverek összetevői kifejlesztésének és az új gyógyszerminták tesztelésének, valamint az országban egy több mint harminc biológiai laboratóriumból álló hálózat alakítottak ki, amely fertőző betegségek, köztük a pestis és a lépfene kórokozói vizsgálatával foglalkozott. Oroszországban parlamenti bizottságot állítottak fel e tevékenység kivizsgálására.