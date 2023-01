Háború

14 halottja és 24 sebesültje van a civil kórházra mért ukrán csapásnak - orosz védelmi minisztérium

Legalább 14 ember meghalt és 24 megsebesült, miután ukrán csapatok csapást mértek egy kórházra Novoajdar városában szombat hajnalban - közölte közleményében az orosz védelmi minisztérium.



A Luhanszki Népköztársaság középső részén, a frontvonaltól több tucat kilométerre fekvő városban lévő egészségügyi intézményben helyi lakosokat és katonákat egyaránt kezeltek - jegyezte meg a minisztérium. Hozzátették, hogy az áldozatok között betegek és orvosok is voltak.



"Egy ismert polgári egészségügyi létesítmény elleni szándékos rakétacsapás a kijevi rezsim abszolút súlyos háborús bűntette" - fogalmazott a védelmi minisztérium egy Telegram-posztban, és fogadkozott, hogy bíróság elé állítja mindazokat, akik részt vettek a támadás megtervezésében és végrehajtásában.



A közlemény szerint a csapás során egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétát használtak. A támadás után Moszkva első helyettes állandó ENSZ-képviselője, Dmitrij Poljanszkij azzal vádolta Washingtont, hogy közvetlen köze van az incidenshez.



Poljanszkij a csapást "egy újabb szörnyű bűncselekménynek" bélyegezte, kiemelve, hogy 14 civilt öltek meg a kórházban az USA által biztosított rakétákkal. Arra is rámutatott, hogy Washington hírszerzési adatokkal látta el az ukrán hadsereget. "Ez az USA-t közvetlenül bűnrészessé teszi" a kórház elleni támadásban - mondta, hozzátéve, hogy "az amerikai adófizetőknek tudniuk kellene, hogy mire költik a pénzüket".



Moszkva többször is azzal vádolta az ukrán erőket, hogy polgári infrastruktúrát vesznek célba, többek között a Nyugat által szállított fegyverekkel. Január elején hat ember meghalt és 37 megsebesült az oroszországi Zaporizzsjai régióban lévő Vasziljevka városát ért támadásban. Ezt megelőzően egy kórházat semmisítettek meg az ugyanebben a régióban található Tokmak városában. Mindkét esetben amerikai gyártmányú HIMARS-rendszereket használtak - közölték akkor a helyi hatóságok.