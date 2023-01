Baleset

Gázrobbanás történt a sziléziai Katowicében egy evangélikus parókián - képek, videó

Gázrobbanás történt pénteken a sziléziai Katowicében működő egyik evangélikus parókián, négyen megsérültek, két nő meghalt - közölte Jaroslaw Wieczorek sziléziai vajda.



A robbanás péntek reggel történt a város Szopienice negyedében. A háromemeletes paplak nagyrészt romba dőlt. A házban vélhetően kilenc ember tartózkodott. Heten kimenekültek, közülük négyen megsérültek. Hármuk állapota stabil, egy férfit égési sérülésekkel egy szakkórházban kezelnek.



A sziléziai vajda először arról számolt be: a mentők két nőt - anyát és lányát - kerestek, egyiküket holtan találták. Későbbi sajtóértekezletén Wieczorek elmondta: megtalálták a másik nő holttestét is. A romok alatt valószínűleg már nincs senki, a tűzoltók viszont folytatják a kutatást - tette hozzá a vajda.



A lengyelországi evangélikus egyház későbbi közleménye szerint a sérültek az egyik lelkész családtagjai. A kimenekítettek között a parókián lakó ukrán családok voltak, ők nem szenvedtek sérüléseket.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök közölte: a balesettel a kormány válságkezelő csoportja is foglalkozik, a károsultaknak segítséget nyújtanak.