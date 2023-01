Fegyverkezés

Oroszország szimulált csapásmérést hajtott végre egy hiperszonikus fegyverekkel felszerelt hajóval

Az újgenerációs, Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépekkel felszerelt Admiral Gorskov hadihajó csapásmérő képességeit tesztelte Oroszország az Atlanti-óceán nyugati részén - közölte az orosz védelmi minisztérium szerdán.



A tárca bejelentése szerint az év elején hadrendbe állított fregatt számítógépes szimulációval hajtotta végre a műveletet. A közlemény arra nem tért ki, hogy valódi rakétakilövés is lezajlott volna a hadgyakorlaton.



Szergej Sojgu védelmi miniszter január elején jelentette be, hogy az Admiral Gorskov hadrendbe állt, majd az Atlanti- és az Indiai-óceánt, valamint a Földközi-tengert érintő hosszú távú hajózásra indult, amelyen a Vlagyimir Putyin elnök által a világon egyedülállónak nevezett Cirkon manőverező robotrepülőgépek használatát gyakorolja.



Sojgu közlése szerint a fegyver megbízhatóan hatol át a lég- és rakétavédelmi rendszereken, sebessége kilenc Mach feletti, hatótávolsága pedig meghaladja az ezer kilométert. Mint mondta, a hajó a Cirkonokkal képes célzott és erőteljes csapást mérni tengeri és szárazföldi ellenfélre egyaránt.



Orosz tisztségviselők többször is figyelmeztettek arra, hogy Moszkva bevetheti a világ legnagyobb nukleáris fegyverarzenálját, ha fenyegetve érzi magát az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás miatt.