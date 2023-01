Pandémia

Szijjártó: Magyarország 304 ezer adag koronavírus-vakcinával segíti Nicaraguát

Ezeket az oltóanyagokat a közelgő lejárati idejük miatt Magyarországon nagy valószínűséggel egyébként sem használnák fel az elkövetkezendő időszakban. 2023.01.24 16:13 MTI

Magyarország 304 ezer adag Pfizer/Comirnaty koronavírus-vakcinát adományoz Nicaraguának, hogy a közép-amerikai országban is gyorsíthassák az oltási kampányt és felül tudjanak kerekedni a járványon - jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, hogy a 304 ezer vakcinadózist tartalmazó adományt szerdán adják át a latin-amerikai térség egyik legrosszabb gazdasági helyzetben lévő országának számító Nicaraguában.



Kiemelte: ezeket az oltóanyagokat a közelgő lejárati idejük miatt Magyarországon nagy valószínűséggel egyébként sem használnák fel az elkövetkezendő időszakban.



"Nyilvánvalóan senki sem akarja, hogy a szavatossági idő lejártával vakcinákat kelljen megsemmisíteni, miközben a világ más részein azt hasznosítani tudnák az emberek egészsége és életének megvédése érdekében" - szögezte le.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: "mi, magyarok szerencsésnek vallhatjuk magunkat, hiszen viszonylag időben már rendelkezésre állt olyan mennyiségű oltóanyag, hogy Európában is a leggyorsabban tudtunk oltani".



"Azonban a világ számos országában még mindig komoly kihívás a világjárvány, még mindig komoly kihívás a megfelelő mennyiségű oltóanyag biztosítása. Magyarország, mivel időben léptünk, tud segíteni ezeknek az országoknak" - tette hozzá.



A miniszter végül aláhúzta, hogy hazánk mindig segít a nehéz helyzetbe kerülő országoknak, ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy a világjárvánnyal szemben globális fellépésre van szükség.



"Fontos, hogy ne jöjjenek létre fertőzési gócok a világ egyetlen pontján sem, mert ahogyan azt láttuk, ez mindig kihatással van a világnak akár még a legtávolabbi részeire is" - mondta.