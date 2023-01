Ukrajnai háború

Izraeli raktárakból szállítanak Ukrajnába lőszert az amerikaiak

Izraeli stratégiai fegyverraktárakból szállítanak Ukrajnába lőszert az amerikaiak - jelentette az izraeli média szerdán.



Az Egyesült Államok Izraelben őrzött tüzérségi lőszerkészleteket használ fel Ukrajna fegyverellátására. Noha Izrael következetesen elutasítja Ukrajna kérését fegyverek szállítására, és mindeddig megtagadta a Vaskupola légvédelmi rendszer átadását az Ukrajnának, az országból érkezik amerikai katonai támogatás Ukrajnába az orosz agresszióval szembeni védekezéshez.



A Haarec című újság hírportálja szerint a tüzérségi lőszerek ellátásának folyamatossága érdekében Washington tavaly Jeruzsálemhez fordult, hogy izraeli stratégiai tartalékokból szállíthassanak Kijevnek.



Az amerikai védelmi miniszter Beni Ganz akkori izraeli védelmi miniszternek javasolta a szállításokat az izraeli raktárakból, s ezt Jaír Lapid volt miniszterelnök jóváhagyta, miután megkapta a védelmi tisztviselők jóváhagyását, akiknek fontos volt a további jó kapcsolatok ápolása az Egyesült Államokkal.



Izrael mindeközben következetesen visszautasította az izraeli fegyverszállítási kéréseket azon aggodalmára hivatkozva, hogy Moszkva felbőszítése veszélyeztetheti Izrael cselekvési szabadságát Szíriában, ahol Jeruzsálem, az orosz hadsereggel egyeztetve, rendszeresen csapásokat mér iráni érdekeltségű célpontokra, valamint a közvetlen fegyverátadással veszélynek teheti ki a jelentős oroszországi zsidó közösséget is.



Izrael ennek ellenére több millió amerikai dollár értékben járult hozzá az ukrán háborús erőfeszítésekhez, legutóbb 20 generátor Kijevbe szállítását jelentették be. Korábban felállított egy tábori kórházat, és jelentős humanitárius segélyszállítmányokat biztosított.



Az 1973-as jóm kipúri háború után az Egyesült Államok azért hozott létre stratégiai fegyverraktárakat Izraelben, hogy ezekből az amerikai haderő közel-keleti hadműveleteit segítsék, valamint Izrael számára is biztosítsák az utánpótlást konfliktus esetén.