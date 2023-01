Háború

Izrael betiltotta a palesztin zászlók használatát

Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter állítólag betiltotta a palesztin zászlók lobogtatását, arra hivatkozva, hogy azok "terrorizmusra ösztönöznek", és nem szabadna többé engedélyezni őket nyilvános helyeken.



"Elképzelhetetlen, hogy a törvényszegők terrorzászlókat lengetnek, terrorizmusra uszítanak és bátorítanak" - mondta Ben-Gvir vasárnap este a Jerusalem Post által idézett nyilatkozatában. "Utasítást adtam ki a terrorizmust támogató zászlók eltávolítására a közterületekről és az Izrael állam elleni uszítás beszüntetésére".



A nacionalista biztonsági főnök, aki már röviddel hivatalba lépése után vitát kavart azzal, hogy a múlt héten ellátogatott a Templom-hegyi komplexumba, elutasította azokat az aggodalmakat, hogy a zászlórendelete sérti a polgári szabadságjogokat, azzal érvelve, hogy a szólásszabadság "nem terjed ki a terroristával való azonosulásra" és azokra, akik izraeli katonáknak akarnak ártani.



"Minden erőnkkel harcolni fogunk a terrorizmus és a terrorizmus bátorítása ellen!" - tette hozzá egy tweetben.



Ben-Gvir utasította Kobi Shabtai izraeli rendőrfőnököt, hogy utasítsa a rendőröket a palesztin zászlók eltávolítására. Az izraeli törvények szerint a palesztin zászlók kitűzése nem illegális, de a katonai és rendvédelmi hatóságoknak jogukban áll eltávolítani őket, ha úgy ítélik meg, hogy veszélyt jelentenek a közrendre.



Ben-Gvir azután kapta meg a nemzetbiztonsági miniszteri posztot, hogy Otzma Jehudit pártja, amelynek neve lefordítva zsidó hatalmat jelent, csatlakozott a frissen újraválasztott miniszterelnök, Benjamin Netanjahu koalíciós kormányához. A koalíciós megállapodásban szerepelt, hogy az államilag finanszírozott intézményekből eltávolítják a palesztin zászlókat. A vasárnapi rendelet a jelek szerint egy lépéssel tovább megy, és betiltja a zászlók használatát minden nyilvános helyen.



A lépésre azután került sor, hogy szombat este Tel-Avivban egy kormányellenes tüntetésen palesztin zászlók lengtek. Aggodalmak merültek fel azután is, hogy szabadon engedték Izrael leghosszabb ideig fogva tartott palesztin foglyát, Karim Júniszt, akit 1983-ban egy izraeli katona elrablásáért és meggyilkolásáért ítéltek el. Júnisz egy palesztin zászlót lengetett, amikor ünnepségre tért haza az észak-izraeli Ara faluban.



Netanjahu kormánya egy sor büntetést jelentett be a Palesztin Hatóság (PA) ellen is, amiért az ENSZ Nemzetközi Bíróságától jogi véleményt kért a palesztin területek izraeli megszállásáról. Rijád al-Maliki palesztin külügyminiszter vasárnap fedezte fel, hogy ezek a szankciók a jelek szerint magukban foglalják az utazási engedélyének visszavonását is.



Ben-Gvir elhárította a Palesztin Hatóság és az arab államok elítélését a kedden a Templom-hegyen tett látogatása miatt. "A Templom-hegy mindenki előtt nyitva áll" - mondta, hozzátéve, hogy "azokkal szemben, akik fenyegetőznek, vasököllel kell fellépni."