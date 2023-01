Erőszak

Lerágta áldozatának fülét és a fél arcát - a rendőrök avatkoztak közbe

Egy 25 éves oregoni lakost őrizetbe vettek egy idős férfi megtámadása után, a rendőrség szerint az áldozat borzalmas sérüléseket szenvedett, miután támadója lerágta az egyik fülét és az arca nagy részét.



A greshami rendőrség kedden részletezte a megrázó esetet, mondván, hogy a rendőrök helyi idő szerint nem sokkal hajnali 2 óra után egy "lehetséges késelésről" szóló hívást kaptak egy greshami vasúti peron közelében, ahol a szemtanúk szerint "jelentős mennyiségű vért" láttak. Amikor megérkeztek, a gyanúsított "még mindig az áldozaton volt, folytatva a támadást", de gyorsan megfékezték és letartóztatták.



Az áldozaton - egy 78 éves férfi, akit a rendőrség nem nevezett meg - a rendőrök szörnyű sebeket fedeztek fel, köztük olyan "súlyosakat, hogy kilátszott az áldozat koponyája" is. A férfi egyik füle is hiányzott, amelyet az elkövető rágott le.



A kihallgatás során a támadó később azt mondta a rendőröknek, hogy szerinte az idős férfi egy "robot", aki meg akarja ölni őt, és ezt az áldozat "szagából" tudta megállapítani - írja a helyi média. A beszámolók szerint beismerte, hogy különböző drogokat használt, köztük alkoholt, kannabiszt és fentanilt.



Bár a rendőrség szerint a gyanúsított kezdetben hamis nevet adott meg, később azonosították a 25 éves Koryn Kraemert, aki nemrég költözött a portlandi területre Georgiából, és most másodfokú testi sértés vádjával néz szembe. A nyomozók nem tudtak felhozni semmilyen indítékot a kegyetlen támadásra, és azt mondták, megpróbálják megállapítani, hogy "játszottak-e tiltott kábítószerek bármilyen szerepet a gyanúsított tetteiben".



Kraemer szerdán jelent meg először a bíróságon, ahol ártatlannak vallotta magát a vádban. A következő meghallgatásáig óvadék nélkül tartják fogva.



Az eset hasonlóságot mutat egy másik, 2012-ben Floridában elkövetett kannibál támadással, amely országos címlapokra került, és amelyben a támadó, Rudy Eugene úgy csonkította meg áldozatát, hogy leharapta az arcának egy részét. A "Miami zombi" néven emlegetett Eugene-ről kezdetben úgy vélték, hogy a támadás idején kábítószer okozta pszichózisban szenvedett, de a mi alegszörnyűbb, hogy a toxikológiai jelentések később nem mutatták ki a kábítószer nyomait a szervezetében.