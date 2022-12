Háború

Orosz katonákat engedtek ki ukrán fogságból - Védelmi Minisztérium

Mintegy 82 orosz katonát engedtek szabadon szilveszterkor a Kijev által ellenőrzött területekről a tárgyalások eredményeként - jelentette be szombaton közleményben az ország védelmi minisztériuma.



A hadifoglyok "halálos veszélynek voltak kitéve a fogságban" - tette hozzá a minisztérium a Telegramon közzétett bejegyzésében.



"Az orosz légierő repülőgépei Moszkvába szállítják a szabadon engedett katonákat, hogy az orosz védelmi minisztérium egészségügyi intézményeiben kezeljék és rehabilitálják őket" - közölte a hadsereg. Hozzátették, hogy a katonák megkapják a szükséges pszichológiai segítséget is.



A Donyecki Népköztársaság megbízott vezetője, Denisz Puszilin a Telegramon közölte, hogy az ilyen cserék sorozatának legutóbbi állomásán Oroszország és Ukrajna mindkét oldalon 82 foglyot cserélt ki.



Az orosz Állami Duma képviselője, Shamsail Saraliev egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen állítólag a szabadon engedett orosz katonák láthatóak. A felvétel hitelessége nem ellenőrzött.



Később, szombaton Kijev megerősítette a cserét. Andrej Jermak, Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke szerint "140 ember tér haza", köztük az ország fegyveres erőinek 82 katonája.



"132 férfi és nyolc nő, 22 tiszt és 118 katona" - jelentette be a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.



A szombati csere a harmadik ebben a hónapban. Az előző cseréről december 6-án számolt be az orosz hadsereg, amikor 60 katonát szabadítottak ki. További 50 hadifogoly december 1-jén tért vissza ukrán fogságból.