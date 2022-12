Háború

Putyin: a FÁK-országok készek az együttműködés folytatására

Vezetőik "még ha fel is merülnek problémás kérdések, igyekeznek maguk megoldani őket, közösen, együttműködve, baráti segítséget és közvetítői segítséget nyújtva egymásnak. 2022.12.31 01:30 MTI

A Független Államok Közösségének (FÁK) tagállamai a növekvő fenyegetések és a nézeteltéréseik ellenére is készek az együttműködésre - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn Szentpéterváron, a FÁK-országok vezetőinek kétnapos informális csúcstalálkozóját megnyitva.



"A FÁK-országok közötti együttműködés kulcsfontosságú területe a biztonság és a stabilitás fenntartása közös eurázsiai térségünkben. Sajnos a kihívások és fenyegetések ezen a területen, elsősorban kívülről, évről évre csak nőnek" - Putyin.



"Sajnos el kell ismerni, hogy a közösség tagállamai között is vannak nézeteltérések. A lényeg azonban az, hogy készen állunk az együttműködésre és így is teszünk" - mondta az orosz elnök.



Putyin azt hangoztatta, hogy a FÁK-országok vezetői "még ha fel is merülnek problémás kérdések, igyekeznek maguk megoldani őket, közösen, együttműködve, baráti segítséget és közvetítői segítséget nyújtva egymásnak. Az orosz vezető szerint a közösség országai ilyen konstruktív módon működnek együtt a terrorizmus és a szélsőségesség, a nemzetközi bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és a korrupció elleni küzdelemben. Kitért arra is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közrend és a belső stabilitás biztosításáért felelős egyéb szervek operatív kapcsolatokat tartottak fenn az elmúlt év folyamán.