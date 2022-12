Háború

Lavrov szerint több száz amerikai katona van Ukrajnában

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állította, hogy már "több száz" amerikai katona is állomásozik Ukrajnában, azt állítva, hogy az amerikai katonák, katonai tanácsadók és hírszerzők már régóta közvetlen résztvevői a konfliktusnak.



Lavrov szerdán az orosz Channel One csatornának adott interjút, és hosszasan beszélt Washington mély részvételéről az ukrajnai ellenségeskedésekben, amely folyamatosan nőtt annak ellenére, hogy az amerikai vezetők többször is biztosították, hogy az amerikai személyzetnek nem lesz szerepe a harcokban.



"Tucatnyi, talán több száz amerikai katona van Ukrajnában, már a puccs előtt is ott voltak" - mondta, utalva Viktor Janukovics ukrán elnök 2014-es, nacionalista csoportok és nyugatbarát aktivisták által végrehajtott megbuktatására. "CIA-tisztek foglaltak el legalább egy emeletet az ukrán biztonsági szolgálatban".



Lavrov azt is állította, hogy a Kijevben állomásozó amerikai katonai attasé jelentős tanácsokkal látta el az ukrán hatóságokat: "A katonai szakemberek nyilvánvalóan nemcsak azzal foglalkoznak, hogy látogatásokat tesznek az ukrán védelmi minisztériumban, hanem természetesen így vagy úgy, de közvetlen tanácsadói, sőt talán még a tanácsadásnál is komolyabb javaslatokat tesznek".



Megjegyezte, hogy egy külön amerikai szakemberekből álló csoport, amelyet azt követően hoztak létre, hogy amerikai törvényhozók szilárdabb mechanizmust követeltek a több milliárdos fegyversegélyek nyomon követésére, Ukrajnába utazott, hogy figyelemmel kísérje a nyugati fegyverek áramlását az országba.



Tekintettel arra, hogy "Ukrajna egyre több és jobb nyugati fegyvert kap", az orosz erők most terveket dolgoznak ki a fegyverszállítmányok megzavarására, hozzátéve, hogy "vasútvonalakat, hidakat és alagutakat" vesznek célpontnak, hogy "megnehezítsék ezeket a szállításokat, vagy ideális esetben teljesen leállítsák őket".



Lavrov azzal folytatta, hogy a nyugati államok közel egy évtizeddel ezelőtt, nem sokkal a 2014-es Euromajdan-forradalom után "háborút" hirdettek Oroszország ellen, amelyet nem sokkal később a puccs utáni kormányzat amerikai és NATO katonai támogatása követett.



"A kollektív Nyugat, amelynek élén egy atomhatalom - az Egyesült Államok - áll, háborúban áll velünk" - mondta. "Ezt a háborút már elég régen, az ukrajnai államcsíny után, amelyet az Egyesült Államok rendezett meg, és amelyet valójában az Európai Unió támogatott, meghirdették ellenünk."



Washington idén eddig több mint 20 milliárd dollár közvetlen katonai segélyt engedélyezett Ukrajnának, nem számítva a különálló "Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezést" és további milliárdokat gazdasági és humanitárius segélyek formájában. Amerikai tisztviselők jelezték, hogy ez a politika folytatódni fog, és ígéretet tettek arra, hogy annyi segélyt juttatnak Kijevnek, amennyi kell.