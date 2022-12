Járvány

Romániában jelentősen megnőtt a légúti fertőzéses és influenzás esetek száma

Romániában jelentősen megnőtt a légúti fertőzéses és az influenzás esetek száma, a növekedés kimagasló a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest is - közölte csütörtökön a román közegészségügyi intézet.



A december 19. és 25. közötti héten több mint 140 600 légúti fertőzéses esetet és influenzás megbetegedést jegyeztek fel, ami csaknem négyszer több, mint a tavaly ilyenkor jegyzett 38 300 eset. A vizsgált időszakban ugyanakkor egyetlen influenza okozta halálesetet sem jegyeztek fel. Az orvosok azzal magyarázzák ezt a jelentős növekedést, hogy tavaly még védekezett a lakosság a koronavírus-járvánnyal szemben, maszkot hordott, korlátozások voltak érvényben, így az emberek kevesebbet voltak közösségben.



A statisztika azt is kimutatta, hogy a koronavírus-járvány előtti időszakhoz mérten is jelentősen megnőtt a megbetegedések száma, hiszen a 2020 előtti öt évre kiszámolt átlagos mintegy 64 ezer esethez képest a mostani több mint kétszer magasabb. Az orvosok szerint ez a kimagasló érték azzal magyarázható, hogy a járvány idején a korlátozások miatt a lakosság kevésbé volt kitéve a különböző vírusoknak, ezért a szervezet elkényelmesedett, így most kevésbé felkészült.



Az orvosok szerint az is hozzájárul az esetszámok növekedéséhez, hogy Romániában alacsony a lakosság bizalma az oltásokban, így a szezonális influenzaellenes oltást is kevesen adatják be maguknak. A hatóságok szerint a 19 millió lakosú Romániában 1,4 millió személy oltatta be magát influenza ellen a veszélyeztetett kategóriákból.