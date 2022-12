Ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Fehéroroszország területén

Egy ukrán SZ-300-as légvédelmi rakéta csapódott be Fehéroroszország területén - jelentette csütörtökön a BelTA helyi hírügynökség.



Az eset helyi idő szerint 10 és 11 óra között történt. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Az incidensről tájékoztatták Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt.



A fehérorosz védelmi minisztérium a TASZSZ orosz hírügynökséggel azt közölte, hogy egyelőre nem fűz magyarázatot a történtekhez. A helyszínen dolgoznak a fehérorosz Nyomozó Bizottság, a belügyi tárca és a védelmi minisztérium szakemberei.

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties.



Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc