Döbbenetes baleset Kínában: több mint 200 autó ütközött egy hídon - videók

Egy ember meghalt szerdán, amikor több mint kétszáz jármű karambolozott egy hídon a kínai Csengcsou városában a sűrű ködben - jelentette a helyi mentőszolgálat.



A közösségi médiában közzétett képeken és videókon szétroncsolódott és egymásra halmozott autókat és teherautókat lehet látni a Csengcsin Huanghe nevű hídon, amely a Sárga-folyó fölött ível át - írja az Index.



A sérültek közül sokan beszorultak a járművükbe, egy ember meghalt, a tűzoltóság 11 tűzoltóautót és 66 tűzoltó-mentőst küldött segítségül.



A látótávolság szerda reggel sokfelé ötszáz méternél is kevesebb volt, helyenként kétszáz méter alá csökkent.

More than 200 cars collided in a large-scale accident in cenral #China . One person died. pic.twitter.com/cR2kZ5YYue

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT