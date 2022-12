Energiaválság

Elkerülhetetlenek az áramkimaradások Európa-szerte

Az Európai Uniónak kevés esélye van arra, hogy az ukrajnai konfliktus által súlyosbított energiaválság közepette elhárítsa az áramkimaradásokat, és fel kell készülnie a hatásokra - figyelmeztetett kedden Klaudia Tanner osztrák védelmi miniszter.



A miniszter a Die Welt című lapnak nyilatkozva "nagyon magasra" értékelte az áramkimaradások lehetőségét az EU egyes részein a közeljövőben. "A széles körű áramkimaradás kockázata az ukrajnai háború következtében ismét jelentősen megnőtt" - mondta.



"A kérdés nem az, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor" - hangsúlyozta a miniszter.



Tanner azt is állította, anélkül, hogy bizonyítékokat szolgáltatott volna, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számára a nyugati energiahálózat elleni "hackertámadások" a "hibrid hadviselés" egyik formáját jelentik.



"Nem szabad úgy tennünk, mintha ez csak egy elmélet lenne. Fel kell készülnünk az áramkimaradásokra Ausztriában és Európában" - jelentette ki a miniszter.



Tanner szerint az osztrák hadsereg, valamint más kormányzati szolgálatok rendszeresen tartanak erre vonatkozó gyakorlatokat. Emellett egy olyan kampány keretében tudatosítják a lakosság körében, amelynek keretében kis brosúrákat osztogatnak nyilvános helyeken arról, hogy mit kell tenni áramszünet esetén.



Arra a kérdésre, hogy egy ilyen intézkedés nem váltana-e ki "pánikot", a miniszter elutasította a felvetést. "Tudom, hogy vékony a határvonal az arányérzékkel történő figyelemfelhívás és a félelemkeltés között. De úgy gondolom, hogy eddig elég jól csináltuk" - mondta.



Az áramkimaradások réme már hónapok óta kísérti az európai országokat, mivel a kontinens energiaválsággal küzd, amelyet a Nyugat által az ukrajnai konfliktus miatt Oroszország ellen bevezetett szankciók eredményeként az egekbe szökött üzemanyagárak súlyosbítottak.



A hónap elején a német média arról számolt be, hogy Svájc olyan intézkedést fontolgat, amely az energiatakarékosság érdekében korlátozná az elektromos járművek használatát.



Ugyanebben az időben Xavier Piechaczyk, a francia energiaszabályozó RTE vezetője arra figyelmeztetett, hogy az alacsony hőmérséklet és a nagy energiaigény miatt az országot gördülő áramkimaradások fenyegethetik. A kockázatot fokozhatja több atomreaktor meghosszabbított karbantartási leállása is - jelentette a Bloomberg a múlt héten.



November végén Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője ragaszkodott ahhoz, hogy az EU döntéshozói csak saját magukat okolhatják a jelenlegi energiaválságért.