Űrkutatás

Az orosz űrügynökség felvázolta a nemzetközi űrállomással kapcsolatos terveit

Az orosz Roszkoszmosz érdekelt abban, hogy 2024 után is részt vegyen a Nemzetközi Űrállomás (ISS) projektben - közölte egy vezető tisztviselő. Az ügynökség most azon dolgozik, hogy megkapja a kormány jóváhagyását.



A Nemzetközi Űrállomást 1998-ban indították útjára, és a tervek szerint 2024-ig pályán marad. A NASA korábban bejelentette, hogy 2030-ig szándékozik meghosszabbítani az elöregedő állomás üzemeltetését. A Roszkozmosz új vezetője, Jurij Boriszov azonban korábban azt mondta, hogy Oroszország fontolóra veheti, hogy a 2024-es eredeti lejárati dátum után kivonul a projektből, és elkezdi saját nemzeti űrállomásának összeállítását. Az orosz űrügynökség később tisztázta, hogy nem fog "hirtelen" lépéseket tenni, alaposan megfontolja a döntést egy esetleges kivonulásról.



Szergej Krikaljov, az ügynökség emberes űrrepülési programjainak vezetője kedden azt mondta, hogy a Roszkozmosz szem előtt tartotta, hogy legalább további négy évvel meghosszabbítsa részvételét az ISS-projektben.



"Ahhoz, hogy ilyen döntés szülessen [Oroszország részéről], elküldtük a vonatkozó papírokat a kormánynak, felajánlva az űrállomás küldetésének folytatását" - mutatott rá.



A moszkvai hatóságok most arra kérték az ügynökséget, hogy további anyagokkal bizonyítsa az ISS-projekt meghosszabbításának technikai lehetőségét, és egyeztessen a lépésről más érintett minisztériumokkal - tette hozzá az emberes űrrepülési programok vezetője.



A Roszkozmosz szándékában áll teljesíteni ezeket a kormányzati kéréseket "közvetlenül az [újévi] ünnepek után" - mondta Krikalev.



Az ISS pályán tartásának kérdését megvitatták a projekt külföldi résztvevőivel is, akik között - az Egyesült Államok mellett - Japán, Kanada és több európai ország is szerepel, és többségük megerősítette érdeklődését - hangsúlyozta.



Egy későbbi interjúban Krikaljov egyértelművé tette, hogy Oroszország jelenleg 2028-ig gondolkodik az ISS-en történő tartózkodáson, és minden további döntést az állomás állapota alapján hoznak majd ezt követően.



Októberben Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettes felvetette, hogy "lehetséges az ISS működésének meghosszabbítása, miközben az orosz orbitális állomás a minimális konfigurációban üzemel", szintén 2028-at említve új határidőként.