Feszültség

A kínai fenyegetés miatt Tajvanon egy évre emelték a kötelező katonai szolgálat időtartamát

A tajvani kormány négy hónapról ismét egy évre emeli a kötelező katonai szolgálat időtartamát - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a sziget elnöke, azzal a fenyegetéssel indokolva a döntést, amelyet "Kína jelent Tajvan számára".



Caj Jing-ven elmondta: a sorkatonai szolgálat jelenleg érvényben lévő időtartama már nem készíti fel megfelelően a behívottakat a térség "gyorsan változó helyzetére".



Tajvan békét akar, de meg kell tudni védenie magát - szögezte le az elnök. Az új rendszer 2024-től lép életbe.



Hozzátette azt is, hogy a döntéssel kapcsolatban az Egyesült Államok - amely bár nem ismeri el Tajvant hivatalosan, a sziget legnagyobb fegyverszállítója - "semmiféle nyomást nem gyakorolt" Tajpejre.



Tajvanon a kormány 2018-ban csökkentette a kötelező katonai szolgálat időtartamát egy évről négy hónapra. A döntés egyik indoka az volt, hogy a hosszú katonai szolgálat miatt a gazdasági szektor nem jut elég munkaerőhöz.



A tajvani védelmi tárca hétfőn bejelentette, hogy Kína 24 óra alatt rekordszámú, 71 katonai repülőgépet küldött Tajvan légterébe, és hét kínai hadihajót is észleltek Tajvan közelében.



Peking és Tajpej között azután újult ki a feszültség, hogy Nancy Pelosi, a washingtoni képviselőház akkori elnöke augusztusban, heves kínai tiltakozás ellenére, látogatást tett a szigeten.



Kína saját területeként tekint Tajvanra, annak ellenére, hogy a kínai kommunisták polgárháborús győzelme, 1949 óta a szigetnek önálló kormánya van.