Légi közlekedés

Káosz az amerikai repülőtereken, légijáratok ezreit törölték a téli vihar miatt

Az Egyesült Államokban hétfőn is több mint 3400 légijáratot töröltek az időjárási körülmények miatt, miközben a New York állambeli Buffalo repülőterének zárlatát szerdáig hosszabbították meg.



A FlightAware szakmai portál adatai szerint a karácsonyi utazási csúcsidőszakban hétfőn a járattörlések az Egyesült Államok szinte minden repülőterét érintették, a leginkább Denver, Atlanta, Las Vegas, Seaatle, Baltimore és Chicago légikikötőit. A Southwest légitársaság járatainak kétharmada nem tudott felszállni.



A hóvihar által leginkább érintett New York állam nyugati részének központi repülőtere Buffalóban több napja nem üzemel, hétfőn már 125 centiméter hó borította a kifutópályákat, és a legújabb jelentés szerint szerdáig nem is tudják ismét működőképessé tenni.



A helyi idő alapján hétfő esti adatok azt mutatják, hogy Erie megyében 28-ra nőtt a halottak száma, ami az állam történetében minden idők legtöbb áldozattal járó időjárási katasztrófájává teszi a hóvihart.



Kathy Hochul kormányzó telefonon egyeztetett Joe Biden elnökkel az igénybe vehető szövetségi forrásokról. Az állam vezetője Buffalo városában tett látogatásán közölte, hogy a településen gyakorlatilag egyetlen tűzoltó-autó sem tud közlekedni a hóakadályok miatt, és továbbra is érvényben van a közlekedési tilalom a lakosságra.



Mark Ponocarz, Erie megye elöljárója hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy még nem értek a végére az megfogalmazása szerint "életünk valószínűleg legsúlyosabb viharának". Buffalo városában és környékén több ember azért halt meg, mert a mentők nem tudták időben ellátni őket, illetve napokig otthonukban vagy autójukban rekedtek.



Az elmúlt 5 napban az Egyesült Államokban közlekedő bel- és külföldi légijáratok közül 18 700-at kellett törölni, a késést szenvedő járatok száma pedig ennek sokszorosa volt, ami igazi káoszt okozott az ünnepi közlekedésben.