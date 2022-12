Karácsony este tüzet nyitott a pubban - egy nő meghalt, több ember megsérült

Egy ismeretlen személy tüzet nyitott egy kocsmában a brit Merseyside megyében karácsony este, megölve egy nőt és megsebesítve több más embert - közölte vasárnap a helyi rendőrség.



"Megerősíthetjük, hogy gyilkossági nyomozást indítottunk egy nő halálát követően Wallasey településen" - áll a Merseyside-i rendőrség közleményében.



Az eset szombaton 23 óra 50 perc körül (GMT) történt.



"Egy fiatal nőt lőtt sebbel járó sérüléssel szállítottak kórházba, aminek következtében elhunyt" - áll a közleményben.



A rendőrség hozzátette, hogy több más ember is sérüléseket szenvedett, és három férfit lőtt sebekkel szállítottak kórházba.

Merseyside Police say a fatal shooting at a busy pub on Christmas Eve is 'truly shocking'.



A woman was killed and three men injured in the attack in Wallasey Village.



