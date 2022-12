Háború

Mentőakció a Máramarosi-havasokban - ukránok a hegyeken átkelve próbáltak menekülni

Hat ukrán állampolgár a hegyeken átkelve próbált meg átjutni szombaton Ukrajnából Romániába, de a rossz időjárási viszonyok miatt eltévedtek.

A román rohammentő-szolgálat (SMURD) két helikoptere is segít annak a maradék négy ukrán állampolgárnak a keresésében, akik eltévedtek a Máramarosi-havasokban, amikor a hegyeken átkelve próbáltak meg átjutni Ukrajnából Romániába. A hatóságoknak sikerült lokalizálniuk az életveszélyben lévő menekülőket, és feljuttattak egy négytagú csapatot a hegyre, hogy lehozzák a sérülteket. Kiderült ugyanis, a négy ukrán állampolgár közül kettőnek lábtörése van, de harmadik társuk is rosszul van - írta a Maszol.ro.



Az eredetileg hatfős ukrán csoportból két személyt a vasárnapra virradó éjszaka hipotermiás állapotban hoztak le a hegyről a hegyimentők. A rossz látási viszonyok miatt éjszakára abbahagyták a keresést, vasárnap reggel azonban újrakezdték.



Délután két csörlős SMURD-helikopter is csatlakozott az akcióhoz, az egyik Marosvásárhelyről, a másik a zsibói bázisról repült Petrovakraszna településre. A helikopterek egyszer végigpásztázták a környéket, a keresőcsapatokat látták, az eltévedt ukránokat azonban nem. Jelenleg Petrovakrasznán állomásoznak - számolt be a máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség sajtószóvivője, Oana Pârcălab.



A Máramarosi-havasokban eltévedt négy ukrán állampolgár közül kettőnek lábtörése van, és a harmadik is rosszul érzi magát. Dan Benga, a Máramaros megyei hegyimentő-szolgálat vezetője elmondta, a két SMURD-helikopternek sikerült felvinnie a hegyre egy négytagú mentőcsapatot, a mentőfelszerelésekkel együtt. „Ma este-éjszaka megpróbáljuk mindannyiukat lehozni a hegyről" - tette hozzá a Salvamont vezetője. A mentőcsapatok dolgát továbbra is köd nehezíti.



