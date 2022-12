Háború

Oroszországnak nincs más választása, mint megvédeni érdekeit és népét - Putyin

Oroszországnak az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos lépései az ország érdekeinek és népének védelmét szolgálják - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.



"Meggyőződésem, hogy a helyes irányba haladunk. Megvédjük nemzeti érdekeinket, polgáraink, népünk érdekeit. Egyszerűen nincs más választásunk, mint megvédeni polgárainkat" - mondta vasárnap a Rosszija 1 csatornának.



Az orosz vezető emlékeztetett arra, hogy Moszkva 2014 óta törekszik az ukrajnai válság diplomáciai megoldására. Kijev azonban a Nyugat irányításával nem mutatott hajlandóságot a tárgyalásokra.



"Geopolitikai ellenfeleink politikája áll a középpontban, amelynek célja Oroszország - a történelmi Oroszország - széthúzása. 'Oszd meg és uralkodj' - mindig is erre törekedtek, és most is erre törekszenek" - mondta.



Moszkvának eközben más a prioritása, hiszen célja "az orosz nép egyesítése" - hangsúlyozta Putyin. Oroszország továbbra is szívesen tárgyalna "elfogadható megoldásokról" az ukrajnai konfliktusban érintett valamennyi féllel - mondta az elnök. "Nem mi utasítjuk el a tárgyalásokat, hanem ők" - tette hozzá.



Putyint arról is kérdezték, hogy Washington Patriot légvédelmi ütegeket tervez Ukrajnába szállítani. "Természetesen 100 százalékosan ki fogjuk irtani őket" - válaszolta. Az amerikai kormány ígéretet tett arra, hogy Ukrajnának a fejlett MIM-104-es Patriot nagy hatótávolságú rakétaelhárító rendszer egy ütegét szállítja, amelynek működtetéséhez több tucatnyi képzett személyzetre van szükség. A tanfolyam elvégzése általában hónapokat vesz igénybe.



Moszkva régóta elítéli a nyugati fegyverek Kijevbe történő szállítását, mondván, hogy azok csak meghosszabbítják a konfliktust, és növelik az Oroszország és az Egyesült Államok vezette NATO-blokk közötti közvetlen konfrontáció kockázatát.