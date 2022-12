Tucatnyi sérült, miután egy lelátó összeomlott a kosárlabda-mérkőzés alatt

Legalább 27 néző szenvedett sérüléseket, miután szombaton az egyiptomi főváros, Kairó egyik arénájában egy kosárlabda-mérkőzés közben részben összeomlott egy lelátó - közölte az ország egészségügyi minisztériuma.



A minisztérium szerint a város Október 6. negyedében lévő Hasszán Musztafa sportcsarnokban történt incidensben 27 ember sérült meg.



Az áldozatokat nem életveszélyes sérülésekkel, köztük törésekkel és vérzéssel szállították kórházba - tette hozzá.



Az ülések egy része a nézőkre zuhant a kairói Al-Ahly és az alexandriai Ittihad Szuperkupa-mérkőzésén.



A mérkőzést félbeszakították, miközben néhány sportoló és mások a szurkolók segítségére siettek a helyi média szerint. Több mint 20 mentőautó érkezett a helyszínre, hogy kimenekítsék a sérülteket.



Az egyiptomi sportminisztérium szóvivője, Mohamed Fawzi egy televíziós interjúban az Ittihad vendégszurkolóinak állítólagos tülekedését okolta a lelátó összeomlásáért.



A Hassan Moustafa egy viszonylag új aréna. Három évvel ezelőtt épült a 2021-es férfi kézilabda-világbajnokságra, amelynek Egyiptom adott otthont.

