Háború

Moszkva egyesíteni akarja az orosz népet - mondta az elnök

Moszkva arra törekszik, hogy egyesítse az orosz népet, szemben a Nyugattal, amely mindig is az ország szétzilálására törekedett - jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin elnök.



A Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva az orosz államfő rámutatott, hogy annak ellenére, hogy Moszkva igyekszik békésen rendezni minden felmerülő vitát a Nyugattal, a globális színtér egyes szereplőinek mindig is más tervei voltak.



Putyin szerint az ukrajnai válság Moszkva "geopolitikai ellenfeleinek" politikájának eredménye, akik Oroszország megosztására törekedtek.



"Oszd meg és uralkodj" - mindig is erre törekedtek, most is erre törekednek. De a mi célunk valami más. Az orosz nép egyesítése" - mondta.



Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy nem hiszi, hogy a Kijevvel kialakult konfliktus és a Nyugattal való szembenállás közepette Moszkva a "vörös vonal" közelébe került volna.



"Nem hiszem, hogy ez olyan veszélyes lenne. Úgy vélem, hogy jó irányba haladunk, megvédjük nemzeti érdekeinket, polgáraink, népünk érdekeit" - jegyezte meg, jelezve, hogy Oroszország továbbra is készen áll arra, hogy elfogadható megoldásokról tárgyaljon "a folyamat minden résztvevőjével". Hozzátette azonban, hogy "ők azok, akik elutasítják a tárgyalásokat, nem mi".



A hét elején Putyin azt mondta, hogy Moszkva a NATO szinte teljes katonai potenciáljával szembesül a jelenleg is zajló ukrajnai konfliktusban, hozzátéve, hogy Oroszország "stratégiai ellenfelei" évszázadok óta próbálják "levágni" és "szétverni" Oroszországot, mert szerintük az ország "túl nagy" és fenyegetést jelent.



A Moszkva és Kijev között folyó harcok ellenére az ukránokat "testvéri népnek" nevezte. "Minden, ami történik, tragédia. A mi közös tragédiánk. De ez nem a mi politikánk eredménye" - mutatott rá az elnök.