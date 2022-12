Baleset

Embereket sodort el a lavina az ismert osztrák síközpontnál, többeket nem találnak

Mintegy tíz embert ejtett csapdába egy lavina, amely ma végigsöpört a híres osztrák síparadicsom, Lech/Zürs területén Vorarlberg tartományban - jelentette az APA hírügynökség.



Egy személyt sérülésekkel kimentettek, míg a többieket egy nagyszabású mentőakció keretében keresik. "Mindent megteszünk a téli sportolók megmentése érdekében" - mondták a lechi önkormányzat képviselői a több mint 100 ember részvételével zajló akcióról. "Az összes rendelkezésünkre álló mentőautót és mindent bevetettünk, ami fényszóróval rendelkezik" - mondta Hermann Fercher a mentők műveleti központjából az ORF közszolgálati televízió szerint.



A baleset közép-európai idő szerint 15.00 óra körül történt a Trittkopf hegység területén, amelynek csúcsa 2720 méteres tengerszint feletti magasságban van. Több helikopter is gyorsan a helyszínre sietett, és a mentők speciálisan kiképzett kutyákkal is keresik az eltemetetteket. Az egyik helyi utat lezárták a beavatkozás idejére, és több helikopter is leszállt rajta. A lavinajelző szolgálat szerint vasárnap jelentősen megnőtt a lavinaveszély a térségben.



Az alpesi síelés bölcsőjeként emlegetett Lech/Zürs üdülőhely Innsbrucktól mintegy 90 percnyi autóútra nyugatra fekszik. Honlapja szerint a téli sportok szerelmeseinek több mint 300 kilométernyi sípályát kínál, ezzel Ausztria legnagyobb összefüggő síterülete. A terület számos hírességet is vonz, köztük a királyi családok tagjait is. Az akkori Diana brit hercegnő és fiai, Vilmos és Harry például többször is megfordultak itt.