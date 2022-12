Földmozgás

A három évvel ezelőtti zágrábi földrengés óta egyetlen új ház sem épült a horvát kormány támogatásával a fővárosban, és hat épült fel Sziszek-Monoszló megyében, ahol kilenc hónappal később volt földrengés - írta a Jutarnji List című napilap kedden.



A zágrábi Újjáépítési Alap azzal magyarázta a késést, hogy "nem találtak kivitelezőket". A lap megkeresésére azt válaszolták: több közbeszerzési pályázatot is kiírtak idén, amelyekre vagy nem jelentkezett kivitelező, vagy elfogadhatatlanul magas árat ajánlottak.



A fővárosban és környékén 2020. március 22-én bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott, egy ember meghalt, többen megsérültek. Az utórengések hónapokig tartottak. December 28-án és 29-én két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés Közép-Horvátországot rázta meg. A Petrinja és Sziszek közelében történt földmozgásoknak hét halálos áldozata és 28 sérültje volt, az utórengések még most is tartanak.



A horvát parlament 2020 szeptember közepén fogadta el a földrengés utáni helyreállításról szóló törvényt, amelyet tavaly szeptemberben módosított, mert az nem bizonyult elég hatékonynak. A jogszabályban túl alacsony beszerzési árakat határoztak meg, ezért egyetlen cég sem jelentkezett a kiírt pályázatokra. A horvát sajtó szerint a lakossági kárbejelentés módját "túlbürokratizálták", és a rendezetlen tulajdonviszonyok is komoly gondot jelentettek.



A horvát területrendezési, építészeti és állami vagyonkezelő minisztérium honlapján megjelent adatok szerint a földrengés okozta károk 86 milliárd kunát tesznek ki Zágrábban és környékén, míg Sziszek-Monoszló megyében ez az összeg 41,6 milliárd kunára rúg, ami összesen 128 milliárd kuna (6840 milliárd forint) anyagi kárt jelent.



Horvátország 668,7 millió eurót (269,5 milliárd forint) kapott 2020 decemberében az EU Szolidaritási Alapjának forrásaiból a Zágrábban és környékén abban az évben, márciusában bekövetkezett földrengés pusztító hatásainak enyhítésére. További 786,1 millió eurót (316,2 milliárd forint) a Next Generation EU nevű uniós helyreállítási alapból különített el Zágráb a megrongálódott épületek felújítására, 180 millió dollárt (68,2 milliárd forint) pedig a Világbanktól vett fel kölcsön formájában.



Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a romok eltakarítására és a kárelhárítási folyamatok koordinálására létrehozott válságstáb vezetője még tavaly bejelentette, hogy idén 500 új otthont építenek Sziszek-Monoszló megyében, de ebből csak hat készült el. Több száz család már a harmadik telet várja mobil lakókonténerekben - emlékeztet a lap.