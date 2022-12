Ünnep

Ezer élelmiszercsomagot küldtek libanoni gyerekeknek egy lengyel-magyar akció keretében

A Hungary Helps Program támogatásával ezer karácsonyi élelmiszercsomagot küldtek Varsóból libanoni gyermekeknek egy lengyel-magyar akció keretében - jelentették be pénteken a varsói magyar nagykövetségen szervezett sajtóértekezleten.



Przemyslaw Czarnek lengyel oktatásügyi miniszter videóüzenetében megköszönte a magyar államnak és Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövetnek az akció megszervezését. Jelezte: a lengyel kormány és az oktatásügyi tárca a jövő év elején egy következő, libanoni gyerekeket támogató akciót is indít.



Az ajándékcsomag-akciót a varsói magyar nagykövetség szervezte Waldemar Cislo professzor, katolikus pap, a Szükséget Szenvedő Egyház lengyelországi részlege igazgatójának kezdeményezésére, a Hungary Helps Program támogatásával. A csomagok tartós élelmiszert és édességet tartalmaznak.



Cislo elmondta: a humanitárius segítségnyújtás terén Lengyelország sokat tanulhat Magyarországtól, mely nagyon aktív például a szíriai és iraki keresztények támogatásában.



A nagykövet felidézte: az ukrajnai háború kapcsán idén Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította el, de a világ más országaiban is segíti a rászorulókat.



A támogatást megköszönte a sajtókonferencián részt vevő varsói libanoni nagykövet, videóüzenetben pedig Rami Al-Wakim, a Melkita Görögkatolikus Patriarkátus titkára is.



A konferencia végén lejátszották a lengyeleknek szánt magyar karácsonyi üdvözletet, egy kisfilmet, melyen a Szent Efrém Férfikar és a nagykövetség munkatársai egy karácsonyi dalt énekeltek el.