Bűncselekmény

90 milliárd forintnyi óvadék ellenében házi őrizetbe kerül az FTX kriptovaluta-tőzsde alapítója

A New York-i bíróság 250 millió dollár (mintegy 90 milliárd forint) óvadék ellenében házi őrizetbe helyezte Sam Bankman-Friedet, a csődbe jutott FTX kriptovaluta-kereskedőcég csalással és sikkasztással vádolt alapítóját csütörtökön.



A milliárdos vállalkozót szerda éjszaka szállították az Egyesült Államokba a Bahama-szigetekről, ahol múlt hétfőn tartóztatták le az amerikai hatóságok kérésére.



Bankman-Fried szabadon távozott a New York-i bíróságról, de szülei kaliforniai házában Palo Altóban kell kivárnia a bírósági büntetőeljárás kezdetét.



A meghallgatáson a szövetségi helyettes ügyész a vádak ismertetéskor úgy fogalmazott, hogy Bankman-Fried elképzelhetetlen mértékű csalást követett el, és szigorú óvadéki feltételek megállapítását kérte. Közlése szerint a 250 millió dollár óvadék minden idők legmagasabb tárgyalás előtti óvadéki összege. A bíró végül úgy döntött, hogy Bankman-Fried lábára nem kell már a bíróságon feltenni a nyomkövető bilincset, hanem csak akkor, amikor megérkezik Kaliforniába. Ebben enyhítő tényezőként vette figyelembe, hogy a gyanúsított önként vállalta kiadatását. Egy héttel ezelőtt az első, még Bahama-szigeteken tartott bírósági meghallgatáson Bankman-Fried ügyvédei úgy nyilatkoztak, hogy mindent elkövetnek a kiadatás megakadályozásáért.



Sam Bankman-Fried következő bírósági meghallgatását január 3-ra tűzték ki, amelyen már az ügyét tárgyaló bíró előtt kell megjelennie.



A 30 éves üzletembert múlt hétfőn a Bahama-szigetek rendőrsége vette őrizetbe az amerikai hatóságok kérésére. A New York-i ügyészség összesen nyolc rendbeli bűncselekménnyel vádolja, banki átutalási csalástól, pénzmosáson át bűnszervezetben elkövetett csalásig. A 13 oldalas vádirat szerint Bankman-Fried tudatosan félrevezette az ügyfeleket és befektetőket saját maga és mások anyagi gyarapodása érdekében, miközben központi szerepet játszott a sok milliárd dollárral gazdálkodó vállalat összeomlásában.



A vád szerint az alapító olyan üzleti modellt hozott létre, amely lehetővé tette, hogy a befektetők pénzét elsikkassza és azt saját fedezeti alapjába, az Alameda Research-be terelje át, amely azután kétséges ingatlanvásárlásokra és nagyösszegű politikai adományokra használta fel a pénzt.



A 2019-ben alapított FTX kriptovaluta-tőzsde november 11-én kért csődvédelmet, miután nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, mert elfogyott a pénze.



A 30 éves cégalapítót tavaly még a világ egyik leggazdagabb embereként, és legfiatalabb milliárdosaként tartották számon, akinek a vagyonát a Forbes több mint 26 milliárd dollárra becsülte.