A volt Roszkoszmosz-vezér is megsebesült Donyeck ukrán ágyúzásában

Két ember életét vesztette, és mások mellett Dmitrij Rogozin volt orosz miniszterelnök-helyettes, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség volt vezérigazgatója, valamint Vitalij Hocenko, a Donyecki Népköztársaság kormányfője is megsebesült, amikor ukrán tüzérségi támadás ért egy donyecki szállodát - közölték csütörtökön orosz hírügynökségek.



Rogozin, aki Cári Farkasok elnevezéssel katonai tanácsadó csoportot alapított az elcsatolt szakadár köztásaságok fegyveres alakulatainak haditechnikai támogatására, a Telegram-csatornáján azt írta, hogy egy szűkkörű tanácskozáson vett részt a szállodában, amelyet a nyolc éve tartó Donyec-medencei konfliktus során egyszer sem ért támadás. Megállapítása szerint "valaki kiszivárogtatta az információt" az eseményről, mire "120 vagy 155 milliméteres" ágyúkból lőni kezdték a létesítményt.



Rogozin közölte, hogy műteni fogják egy, a jobb lapockája fölé fúródott háromszor négy milliméteres fémszilánk miatt. A volt Roszkoszmosz-vezér egy, a Kommerszant című lapnak név nélkül nyilatkozó asszisztense azt mondta, hogy az orvosok szerint a repeszt egyelőre nem lehet eltávolítani. Az informátor szerint Rogozin, akinek állapota stabil, nem kívánja, hogy "Oroszország más régióiba" evakuálják, amíg a többi sebesült állapota nem stabilizálódik.



Arról, hogy a támadásban két ember életét vesztette, csütörtök reggel Gyenyisz Pusilin, az Oroszország által elcsatolt Donyecki Népköztársaság vezetője tett bejelentést. Pusilin a történteket terrortámadásnak minősítette.



A Rosszija 24 hírtelevízió helyszíni jelentése szerint Rogozin az 59. születésnapját ünnepelte a szálloda éttermében, amikor a létesítményt öt célzott belövés érte, röviddel Hocenko érkezése után, feltehetően amerikai M777-es tarackból. A Rosszija 1 tévécsatornán saját politikai talkshow-t vezető Vlagyimir Szolovjov a szerda éjszakai adásban úgy vélekedett, hogy egy bekapcsolva hagyott moszkvai mobiltelefon vezethette célra a lövedékeket.



A RIA Novosztyi hírügynökség azt írta, hogy az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) feltételezése szerint a csapást francia CAESAR tarackkal hajtották végre. A sebesült Hocenko regionális kormányfő egyébként csütörtökön már részt vett egy tanácskozáson.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön együttérzését fejezte ki a támadás áldozatai hozzátartozóinak, és gyors felépülést kívánt a sebesülteknek. Hozzátette, hogy orosz tisztségviselők továbbra is fel fogják keresni a donyecki régiót, az önkéntesek pedig "felbecsülhetetlen támogatást" nyújtanak a helyieknek.



Kifogásolta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a washingtoni látogatása során senki sem óvta arról, hogy "folytassa a lakóházak barbár lövetését a Donyec-medence településein".

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki tájékoztatóján rámutatott, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) donyecki irodájának kedd éjszakai ukrán ágyúzása újabb példája annak, hogy Kijev megsérti a nemzetközi humanitárius jogot. A szóvivő Moszkva szolidaritását fejezte ki a Vöröskeresztnek és azt hangoztatta, hogy a képviselet elleni támadás "logikus következménye a donyecki civil szektor válogatás nélküli lövetésének".



Donyeck az elmúlt hetekben intenzív ukrán tüzérségi támadások célpontjává vált, a városban kórházakat és iskolákat értek találatok, és egy templom kupolája is megrongálódott. Vlagyimir Putyin elnök a rendvédelmi szervek szakmai ünnepnapja alkalmából hétfőn "nagyon súlyosnak" nevezte a donyecki régióban kialakult helyzetet. Kedden fogadta Pusilint, aki a légvédelem megerősítését kérte tőle. Putyin a találkozón nehezményezte, hogy a nyugati média intézményesen elhallgatja a Donyeck polgári létesítményeire mért ukrán csapásokat.



A Donyecki Népköztársaság területét, beleértve a székvárost is, csütörtökön egyebek között Szmercs és Grad sorozatvetőkből lőtte az ukrán tüzérség.



Dmitrij Rogozin 2011-2018 között miniszterelnök-helyettesként felügyelte az orosz hadiipari komplexumot. A Roszkoszmosz állami űripari vállalat élén 2022 júliusáig állt. Novemberben jelentette be, hogy ő a vezetője a Cári Farkasoknak. A csoport neve a TASZSZ szerint a Jugoszláviában harcoló orosz önkéntes alakulatokra vezethető vissza. Maga Rogozin a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságban harcolt önkéntesként.

On Nov 11th Rogozin announced that he is heading a group of military advisers called "Tsar's Wolves" that provides military-technical assistance to the Donbas militias in the war zone. It's a volunteer unit. Apparently they were concerned with UAVs, reconnaissance, assault, etc. pic.twitter.com/DNznNw1H5N