Elon Musk bejelentette, mikor mond le

Elon Musk amerikai milliárdos kedden bejelentette, hogy addig marad a Twitter közösségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás vezérigazgatója, amíg nem talál valakit, aki kész átvenni a helyét a vállalat élén.



A bejelentés annak a nem hivatalos közvélemény-kutatásnak a következménye, amelyet ő maga kezdeményezett a Twitter használói körében, és amelyben azt tudakolta, hogy szeretnék-e, hogy továbbra is ő maradjon a közösségi hálózat élén. A milliárdos közölte, hogy a szavazás eredményét kötelezőnek tekinti magára nézve. A szavazók többsége Musk távozására voksolt.



"Le fogok mondani vezérigazgatóként, amint találok egy olyan embert, aki elég bolond ahhoz, hogy vállalja ezt a munkát" - írta a Twitteren.



Miután októberben a San Franciscó-i székhelyű vállalat tulajdonosa lett, Musk gyors döntésekkel változtatott a hálózat szabályain és üzletpolitikáján. Döntéseit utóbb gyakran visszavonta vagy megváltoztatta, miután nyilvánosságra kerültek.



Musk egyes intézkedései felidegesítették a Twitter hirdetőit, és elfordították tőle a szolgáltatás sok használóját. A tulajdonos egyebek között elbocsátotta az igazgatótanácsot és az alkalmazottak felét, és feloszlatta a vállalat bizalmi és biztonsági tanácsát, amelyet 2016-ban hoztak létre a gyűlöletbeszéd, gyermekkizsákmányolás, öngyilkosság és más problémák kezelésére.



Musk a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy "nincs senki, aki vállalná a Twitter életben tartásának feladatát". Hozzátette, hogy a vállalat gyorsan halad a csőd felé.



A dolgok jelenlegi állása szerint azonban Musk tulajdonosként továbbra is döntő befolyással lesz a Twitter működésére.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.