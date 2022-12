Konfliktus

A szerb elnök szerint Koszovóba utazása csak olaj lenne a tűzre

Nem segítene a szerbek és a koszovóiak kapcsolatának rendezésén, sőt olaj lenne a tűzre egy koszovói látogatás - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök a belgrádi Pink Televízió szerda reggeli híradójának beszámolója szerint.



A szerb államfő elmondta, nagyon szívesen látogatna Észak-Koszovóba, hogy a helyi szerbeket támogatásáról biztosítsa, hiszen már tizenkettedik napja védik a barikádokat, de egyrészt a pristinai kormány nem engedélyezné a belépését, másrészt pedig a helyi albánok esetleg "vérszemet kapnának", és ez csak rontana a helyzeten. Hozzátette: a koszovói albánok azt hiszik, hogy minden koszovói hatalom csak az övék, és egy ilyen látogatás csak azt eredményezné, hogy a helyi szerbeket támadnák meg.



Ezekkel a mondatokkal reagált Aleksandar Vucic arra, hogy egy nappal korábban Albin Kurti koszovói miniszterelnök közölte: a barikádokat el kell távolítani, még ha az áldozatokkal is járhat.



Koszovó északi részén hónapok óta feszült a helyzet. A helyi szerbek tizenkét napja barikádállítással és a Koszovó és Szerbia közötti határátkelőkhöz vezető utak lezárásával tiltakoznak az ellen, hogy a koszovói rendőrség letartóztatott egy egykori koszovói szerb rendőrt, aki állításuk szerint terrortámadást tervezett a választási bizottság épületei ellen.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén, tömbben mintegy ötvenezer szerb él, és körülbelül ötvenezren laknak az ország más részein is, szórványban.