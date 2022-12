Ukrajnai háború

Putyin kitüntette az elcsatolt területek vezetőit

Állami kitüntetést adott át Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajnától idén elcsatolt területek megbízott vezetőinek kedden a moszkvai Kremlben. 2022.12.21 07:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Leonyid Paszecsnik, a Luhanszki Népköztársaság és Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Hazáért Érdemrend legmagasabb, Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja és Vlagyimir Szaldo, Herszon megye kormányzója pedig a harmadik fokozatát kapta.



Az orosz államfő, aki az Ukrajna elleni háború harci cselekményeinek közvetlen részvevőit is kitüntette, azt hangoztatta egyebek között, hogy az orosz hadsereg a "különleges hadművelet" során kivételes példamutatást tanúsított a bátorság és az önfeláldozás terén. Putyin szerint Oroszország, amely többször is szembeszállt az ellenséggel és megvédte szuverenitását, "ma ismét ugyanezzel a kihívással néz szembe".



Putyin egyébként szakmai ünnepük alkalmából felszólította az orosz biztonsági szerveket, hogy "tegyenek meg mindent, ami szükséges", és biztosítsák az Oroszországhoz csatolt új régiók lakóinak maximális védelmét. Mint mondta, keményen el kell fojtani a külföldi hírszerző szolgálatok tevékenységét, és gyorsan azonosítani kell az "árulókat, kémeket és szabotőröket". Kiemelte az államhatár védelmének fontosságát, valamint harcot hirdetett a militáns nacionalizmus, az erőszakra való felhívások és az etnikumok közötti viszály szítására irányuló provokációk ellen, amelyeket az orosz társadalom belső egységét fenyegető közvetlen veszélynek nevezett.



Az orosz parlament alsóháza kedden elfogadott egy törvénytervezetet amely a Szent György-szalagot a katonai dicsőség jelképének, nyilvános meggyalázását pedig közigazgatási vétségnek vagy bűncselekménynek minősíti, amely magánszemély esetében akár 3 millió rubelig (jelenlegi árfolyamon mintegy 16,5 millió forint) terjedő pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Jogi személy esetében a pénzbüntetés háromtól ötmillió rubelig (csaknem 27,5 millió forint) terjedhet. Ugyanez a bűncselekmény, ha a csoport előzetes összeesküvés útján vagy az interneten követi el, kettőtől ötmillió rubelig terjedő pénzbírsággal vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.



A Szent György-szalag, amelyen három fekete és két narancssárga csík fut végig, az Orosz Birodalom, a Szovjetunió és Oroszország számos katonai kitüntetésén szerepel. A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kezdetén, 2014-ben ezt a szimbólumot az ukrán biztonsági erők ellen harcoló milicisták és önkéntesek használták. Ukrajnában, Moldovában és a balti országokban betiltották a viselését.