Büntetőeljárást javasol Donald Trump ellen a Képviselőház január 6. bizottsága

A bizottság megállapítása szerint a volt elnök tevékenyen hozzájárult a 2021. január 6-i zavargásokhoz, amelynek során tüntetők Washingtonban betörtek a törvényhozás épületébe, a Capitoliumba. 2022.12.20 07:18 MTI

Az amerikai Képviselőház 2021. január 6-i eseményeket vizsgáló bizottsága bűnvádi eljárást javasol Donald Trump ellen az igazságügyi minisztérium számára - erről döntött a demokrata többségű testület 18 hónapos működését lezáró utolsó ülésén.



A bizottság megállapítása szerint a volt elnök tevékenyen hozzájárult a 2021. január 6-i zavargásokhoz, amelynek során tüntetők Washingtonban betörtek a törvényhozás épületébe, a Capitoliumba.



A politikai testület által elfogadott javaslat Donald Trumpot kormányellenes szervezkedéssel, valamint lázadás szításával, segítésével, támogatásával, és felbujtással vádolja, valamint azzal, hogy akadályozta a Kongresszus hivatali működését.



A bizottság tagjai szerint vizsgálatuk, illetve a testület előtti meghallgatások elegendő bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a 2021. január elején még hivatalban lévő elnök akadályozta a hatalom békés átadását. Azt is megalapozottnak találták, hogy az igazságügyi minisztérium (Department of Justice) mérlegelje, megállapítható-e az Egyesült Államok kormányával szembeni ellenszegülés tilalmáról szóló törvény megsértése, aminek következménye eltiltás bármilyen közhivataltól. Ez azért lényeges, mert Donald Trump november 16-án hivatalosan is bejelentette indulási szándékát a 2024-es elnökválasztáson, illetve első lépésben a republikánusok elnökjelölt-választásán.



A vizsgálóbizottság Donald Trumpra vonatkozó javaslata nem kötelező érvényű, a 154 oldalas jelentést eljuttatják az igazságügyi minisztériumhoz, arról, hogy indul-e bűntetőeljárás Merrick Garland miniszter dönt.



A testület tagjai több republikánus képviselő ellen etikai eljárást kezdeményeztek, amiért nem tettek eleget a vizsgálóbizottság idézésének. Az érintett képviselők között van Kevin McCarthy, a képviselőházi republikánusok vezetője, a házelnöki poszt várományosa, valamint Jim Jordan, akit a republikánusok a törvényhozás felügyeleti bizottságának elnökévé jelölnek januártól, amikor a konzervatívok átveszik a többséget a Képviselőházban.



Jim Jordan szóvivője útján reagált, aki azt nyilatkozta, hogy a bizottság pártalapon, politikai színjátékot rendezett, tudatosan eltorzítva bizonyítékokat, és az Egyesült Államok Képviselőházának történetében első alkalommal megakadályozta, hogy egy vizsgálóbizottság munkájába a kisebbségben lévő párt képviselői bekapcsolódjanak.



A vizsgálóbizottság az elmúlt 18 hónapban 10 köznyilvános meghallgatást tartott, összesen 1000 embert kérdezett ki, és 1 millió oldalnyi dokumentumot dolgozott fel. Hét demokrata és két republikánus tagból állt, a két republikánus tag Donald Trump republikánus párton belüli ellenfele, köztük Liz Cheney.