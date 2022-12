Háború

Beperelték az EU-t az Oroszország-ellenes szankciók miatt - Bild

Tucatnyi orosz és fehérorosz állampolgár nyújtott be keresetet az Európai Unió Bíróságán, hogy megtámadja a szankciós listára való felvételüket - jelentette szombaton a Bild am Sonntag című német lap.



A luxembourgi székhelyű bírósághoz a beszámolók szerint egy cég és 61 orosz és fehérorosz magánszemély keresete érkezett, akiket azért helyeztek fel az EU feketelistájára, mert állítólag támogatták Moszkva ukrajnai katonai műveletét.



Az üzletemberek a szerintük jogaik megsértését és az uniós hatóságok által elrendelt vagyonbefagyasztást akarják megtámadni.



A médiajelentések szerint a luxemburgi felperesek között van Roman Abramovics orosz milliárdos, a Chelsea angol futballklub korábbi tulajdonosa, Grigorij Berezkin, az ESN Group tulajdonosa, valamint Gennagyij Timcsenko, aki a Volga Group nevű oroszországi székhelyű, energetikai, közlekedési és építőipari érdekeltségű vállalat tulajdonosa. Az Alfa Group társalapítója, Mihail Fridman és Alisher Usmanov, Oroszország legnagyobb vasérctermelőjének tulajdonosa szintén a pereskedők között van.



Az EU kilenc körös oroszellenes szankciókat fogadott el február 24-e óta, amikor Moszkva megkezdte ukrajnai "katonai műveletét". A büntetések között az üzletemberek mellett orosz újságírók és vállalatok elleni intézkedések is szerepelnek.



Pénteken az EU 141 orosz magánszemélyt és 49 jogi személyt, köztük minisztereket, kormányzókat, bírákat, parlamenti képviselőket, énekeseket és műsorvezetőket, valamint öt politikai pártot tett feketelistára. A legutóbbi intézkedésekkel további négy orosz médiumot fosztottak meg műsorszórási engedélyétől az EU-ban, számos exporttilalmat vezettek be, és további három bankkal szemben kiterjesztették a korlátozásokat.



Az exportkorlátozásokat további 168, az orosz katonai-ipari komplexumhoz szorosan kapcsolódó orosz szervezetre terjesztették ki, így a szankciókkal sújtott vállalatok száma 410-re emelkedett.