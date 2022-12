Háború

Az orosz csapatok olyan penicillint kaptak, amellyel képesek felderíteni az ukrán tüzérséget

2022.12.18 16:32 ma.hu

Az orosz csapatok friss tételben kapták meg a 'Penicillin' fejlett felderítő rendszereket - jelentette szombaton a RIA Novosztyi hírügynökség egy forrásra hivatkozva. A fegyverzetet várhatóan Ukrajnában fogják bevetni.



A RIA szerint az orosz védelmi minisztérium "újabb adagot kapott az 1B76 Penicillin típusú fejlett akusztikus és infravörös felderítő rendszerekből", hozzátéve, hogy az eszköz "hatékonyan észleli az ukrán tüzérség állásait és koordinátákat továbbít azok azonnali megsemmisítéséhez".



Egy másik forrás korábban azt mondta az ügynökségnek, hogy a Penicillin tüzérségi nyomkövető már bizonyított az ukrajnai konfliktusban, mivel képes célba venni többek között a NATO-típusú tüzérséget.



A felderítő rendszer emellett rakéta- és légvédelmi rendszereket is képes észlelni, valamint akusztikus és infravörös hullámokat regisztrálni. Ezáltal a kezelő pontos koordinátákat kap, amelyek alapján pontosan be tudja mérni az ellenfél tüzelőállásait. Egyetlen célpont beméréséhez szükséges idő nem haladja meg az öt másodpercet.



A "Penicillin" másik nagy előnye, hogy nem támaszkodik rádióhullámokra, így immunis az elektromágneses hadviselésre, és rádiótechnikai eszközökkel lehetetlen felderíteni. A hardvert a "Vektor" K+F vállalat fejlesztette ki és gyártotta, amely a Ruseletronics orosz állami holdingvállalat része.



Az új szállítmányra azért került sor, mert Moszkva fokozza erőfeszítéseit, hogy hadseregét az ukrajnai konfliktushoz szükséges összes felszereléssel ellássa. Pénteken Andrej Vetluzscsikh, az oroszországi Urál-vidéki Szverdlovszk régió szakszervezeti szövetségének vezetője azt mondta, hogy a védelmi vállalatok áttértek a hatnapos munkahétre.



Múlt héten Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, azt állította, hogy Oroszország "növeli a legerősebb fegyverek és lőszerek gyártását", beleértve az "új elveken" alapuló fegyvereket is, hogy elrettentse azokat az országokat, amelyek támogatják Ukrajnát az Oroszországgal folytatott harcban.