Konfliktus

Irán elérte a rekordot az urándúsításban - hivatalos közlés

Teherán több mint kétszeresére növelte urándúsítási kapacitását - jelentette be szombaton Mohammad Eslami, az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője.



Ez mostanra elérte az iszlám köztársaság nukleáris iparának történetének legmagasabb szintjét, "több mint kétszeresen" meghaladva a korábbi arányokat - mondta Eslami a Tasnim hírügynökség által idézett teheráni törvényhozóknak.



Hozzátette, hogy az atomerőművek energiatermelése "jelentős gazdasági előnyöket biztosított Irán számára, csökkentette a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztását, és megakadályozta a környezeti károkat".



A bejelentés a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértőinek a köztársaságban tett látogatása előtt történt.



"Irán meghívására vasárnap Teheránban tartózkodik a NAÜ technikai csoportja" - közölte a hét elején a nukleáris megfigyelőszerv szóvivője. A látogatás célja, hogy foglalkozzanak "a korábban bejelentett, még nyitott biztosítéki kérdésekkel" - tette hozzá. Az ügynökség vezetője, Rafael Grossi ezúttal várhatóan nem lesz a csapat tagja.



Az utazás középpontjában a 2019-ben három olyan helyszínről jelentett "többszörös antropogén eredetű uránrészecskék" állnak majd, amelyek állítólag korábbi, a NAÜ-nek korábban be nem jelentett nukleáris létesítmények.



Eslami szerdán reményét fejezte ki, hogy a látogatás "segíthet megoldani a kérdéseket az ügynökséggel".



Oroszország üdvözli a közelgő konzultációkat, de Mihail Uljanov, Moszkva bécsi állandó képviselője a nemzetközi szervezeteknél, szerint nem valószínű, hogy áttörést lehet elérni.



A TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva megjegyezte, hogy eredetileg november végére tervezték a konzultációkat. Ezeket azonban elhalasztották, mert a NAÜ kormányzótanácsának ülésén az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország "időszerűtlen és kontraproduktív" állásfoglalást nyújtott be, amellyel megpróbáltak nyomást gyakorolni Iránra.



A NAÜ múlt hónapban elfogadott dokumentuma elítélte "Irán elégtelen érdemi együttműködését" az uránnyomok kérdésében, és "hiteles magyarázatokat" és teljes körű együttműködést követelt Teherántól.



Irán nukleáris főnöke akkor "helytelen intézkedésként" ítélte el a NAÜ határozatát, és "határozott választ" ígért az ügynökség ellenségeskedésére.



Az ország külügyminisztériuma szintén "logikátlannak és rombolónak" ítélte a lépést, hozzátéve, hogy Teherán atomprogramja a világon a legátláthatóbb az ügynökség felügyelete alatt, és többször ellenőrizték, mint más országokét.