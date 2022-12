Háború

Az USA megpróbálta megakadályozni Ukrajnát abban, hogy megölje Oroszország vezető tábornokát - NYT

Washington állítólag igyekezett lebeszélni Kijevet arról, hogy megpróbálja megölni az orosz vezérkar vezetőjét, Valerij Geraszimov hadseregtábornokot - írta szombaton a New York Times (NYT) egy terjedelmes jelentésében, amely "titkos haditerveken, lehallgatásokon és orosz katonákkal, Kreml-bizalmasokkal, valamint néhány meg nem nevezett amerikai tisztségviselővel készített interjúkon" alapul.



A jelentés szerint az Egyesült Államok április végén, a Moszkva és Kijev közötti konfliktus közepette értesült Geraszimov állítólagos terveiről, hogy ellátogat a frontvonalakra. Az amerikai tisztviselők ezután úgy döntöttek, hogy nem közlik Ukrajnával az információt, mert attól tartottak, hogy Kijev felhasználhatja azt arra, hogy megpróbálja megölni a tábornokot, ami potenciálisan konfliktust szíthat az USA és Oroszország között - tette hozzá a NYT.



Az ukrán hadsereg állítólag mégis hozzájutott a Geraszimov terveiről szóló információkhoz, ami arra késztette az amerikai tisztviselőket, hogy felvegyék a kapcsolatot az ukránokkal, és megkérjék őket, hogy fújják le az orosz tábornok elleni támadást - írta a média. A kérést a Fehér Házzal folytatott konzultációt követően terjesztették elő - írta a NYT.



"Azt mondtuk nekik, hogy ne tegyék" - mondta a lapnak egy magas rangú amerikai tisztviselő. "Úgy voltunk vele, hogy 'Hé, ez már túl sok'".



Az ukrán hadsereg mégis támadást indított a tábornok pozíciója ellen, de szerencsére Geraszimovot semmilyen módon nem érintette a támadás - írta a NYT, hozzátéve, hogy a támadás miatt állítólag az orosz katonai felső vezetők mégis "visszavették" a frontvonalakon tett látogatásait.



Oroszország hivatalosan soha nem erősítette meg Geraszimov áprilisi frontlátogatását. Az orosz védelmi minisztérium szerint a vezérkari főnök július elején látogatott el az ukrajnai orosz csapatokhoz. A tábornok több parancsnoki állomást is felkeresett, találkozott magas rangú parancsnokokkal, és meghallgatta az orosz katonai művelet menetéről, valamint a csapatok harci támogatásáról szóló jelentéseket - közölte a minisztérium.



Látogatása egy héttel azután történt, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter is a frontvonalra utazott, hogy átadja a legmagasabb állami kitüntetéseket a konfliktusban részt vevő katonáknak. A védelmi minisztérium akkor nem tett említést sem a minisztert, sem a vezérkari főnököt célzó ukrán támadásokról.



Még május elején a NYT egy héttel korábban egy Geraszimovot célzó állítólagos ukrán támadásról közölt riportot. A támadás állítólag célt tévesztett, de állítólag mintegy 200 katona, köztük legalább egy tábornok életét követelte - jelentette akkor a lap egy névtelenül nyilatkozó ukrán tisztviselőre hivatkozva. Moszkva soha nem erősítette meg ezeket az állításokat.