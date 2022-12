Háború

Ezen országok cégei nem szállíthatnak árut Oroszországon keresztül közúton

Az orosz kormány meghosszabbítja a közúti árutranzitra vonatkozó tilalmat azon országok vállalatai számára, amelyek hasonló korlátozásokat vezettek be Moszkvával szemben - jelentette csütörtökön az RBK az erről szóló tárgyalásokhoz közel álló forrásokra hivatkozva.



Az eredetileg októberben bevezetett és december 31-én lejáró tilalmat a jelentés szerint most 2023. június 30-ig meghosszabbítják.



A tilalom értelmében az EU-ból, Norvégiából, Ukrajnából és az Egyesült Királyságból érkező vállalatok nem szállíthatnak közúton Oroszországon keresztül. A korlátozások mind a kétoldalú, mind a tranzit áruszállításra, valamint a harmadik állam területére vagy területéről történő áruszállításra vonatkoznak. A végső oroszországi címzetteknek történő áruszállítás továbbra is lehetséges, de csak azt követően, hogy a határon a külföldi teherautókról orosz és fehérorosz járművekre rakodják át a rakományt.



A tilalom válasz volt azokra a hasonló korlátozásokra, amelyeket ezek az országok az év elején a Moszkva elleni nyugati szankciók részeként vezettek be az orosz teherautókra.



Az orosz közlekedési minisztérium és az ipari és kereskedelmi minisztérium egyelőre nem kívánta kommentálni a jelentést.



Jevgenyij Antipov, az ASMAP nemzetközi közúti fuvarozók oroszországi székhelyű szövetségének helyettes vezetője szerint az orosz kamionosokra szankciókat kivető országok "durván megsértették a nemzetközi jogot, ami nem maradhatott válasz nélkül".



Megjegyezte, hogy Moszkva kölcsönös tilalmának köszönhetően az orosz cégek lehetőséget kaptak arra, hogy az Oroszországon átvezető útvonalak egy részén részt vegyenek az európai szállítmányok szállításában, ami segít nekik ellensúlyozni a nyugati szankciók miatti pénzügyi veszteségeket.



"Munkát adtunk a fuvarozóinknak, a határon történő átrakodás miatt [az áruk] ára nem emelkedett, [a tilalom] csak kis mértékben befolyásolta a szállítási időt" - mondta az RBK-nak Valerij Alekszejev, az Orosz Autószállítási Szövetség alelnöke.



A tilalom kivételt képez egyes termékek, köztük különböző élelmiszerek, feldolgozott termékek és bizonyos nem élelmiszer jellegű termékek alól. A Kalinyingrád orosz exklávéba irányuló vagy onnan induló teherszállítás szintén mentesül a korlátozások alól.