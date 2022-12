Ukrajnai háború

Amerikai szakértő: a NATO katonai készletei alacsony szintre kerültek

A NATO és Oroszország számára is mintegy 5-7 évbe telhet, hogy katonai készleteit újrarendezze, ha lezárul az ukrajnai háború - mondta John Venable katonai szakértő, a washingtoni Heritage Foundation Nemzetvédelmi Központjának vezető kutatója, a légierő korábbi tisztje a közmédiának adott interjúban.



A szakember hangsúlyozta, hogy a NATO-nak újra kell építenie magát, fokoznia a kollektív védelmi képességét. Megjegyezte, hogy a NATO legtöbb állama katonai felszerelésekkel segíti Ukrajna önvédelmét Oroszországgal szemben, ami oda vezetett, hogy a legtöbb tagállam katonai készletei minimális szintre csökkentek, vagy akár az alá. Ez komoly ügy, hiszen nagy kihívást jelent egy időben a fegyverkészletek újbóli feltöltése és közben Ukrajna folytatódó támogatása - hangsúlyozta a védelempolitikai szakértő, aki december elején Budapesten előadója volt a Danube Institute geopolitikai konferenciájának.



Arra a kérdésre, hogy a készletek Oroszország esetében is gyorsan apadnak, a szakértő azt mondta: mivel Oroszország egy viszonylag zárt társadalom, ezért csak arról vannak megbízható adatok, hogy mennyi félvezetővel és drónnal rendelkezik, arról viszont nincs, hogy hagyományos harci eszköz - például 155 milliméteres üteg - milyen mennyiségben áll rendelkezésére. Megjegyezte, hogy az orosz hadsereg ezekből az eszközökből kétszer-háromszor többet használ, mint az ukrán fél, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az orosz tárolókapacitás meghaladja azt, amivel a Nyugat rendelkezik.



A NATO-tagországok az elmúlt 30 évben élvezték a "védelmi vakációt", vagyis készleteiket visszavágták, a beruházások elmaradtak, mostanra pedig "üresek a szekrények". Miközben például annak idején Nyugat-Németország 2000 magas színvonalú harckocsival rendelkezett, addig ma 300 működőképes tankja van - mutatott rá John Venable.



A NATO-tagállamok azon vállalásával kapcsolatban, hogy a védelmi kiadásaikat a hazai összermékük (GDP) 2 százalékára növelik, John Venable azt mondta: az ukrajnai háború kitörését követő nyilatkozatok ellenére egyelőre nem látni ezt. Kivételnek mondta Lengyelországot és a keleti blokk több egykori államát, amelyek saját védelmi fejlesztéseikkel hozzájárulnak a teljes NATO védelmi képességének erősítéséhez.



Hozzátette, hogy az Egyesült Államok előtt is komoly feladatok vannak, mert szintén újjá kell építenie katonai képességeit, és a 2030-as évek közepére ismét annyira felkészültnek kell lennie egy esetleges háborúra, mint ahogy a múltban felkészült rá.