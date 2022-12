Fegyverkezés

Rekordszámban találtak lőfegyvert utasoknál az amerikai repülőtereken

Soha annyi lőfegyvert nem találtak az amerikai repülőtereken az utasok biztonsági ellenőrzésekor, mint 2022-ben, ráadásul a legtöbb fegyver meg volt töltve - közölte az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság pénteken.



Az Egyesült Államok Közlekedésbiztonsági Hivatalának (US Transportation Security Administration, TSA)) adatai szerint munkatársaik december 16-áig összesen 6301 lőfegyverre bukkantak a biztonsági ellenőrzéskor, és ezek közel 90 százaléka meg volt töltve. Tavaly még hatezernél kevesebb ügyben kellett eljárást indítani, bár az 5972 fegyver is rekordot jelentett. 2010 óta - a 2020-as évet kivéve - minden évben növekedett a repülőtereken megtalált fegyverek száma.



A közlekedésbiztonsági szervezet idén jócskán megemelte a bírság felső összeghatárát, így akinél fegyvert találnak, arra akár 14 950 dollár (mintegy 6 millió forint) büntetés is kiszabható.



Az amerikai légügyi szabályok szerint fegyvert kizárólag feladott poggyászban, nem megtöltve, zárt tokban lehet szállítani, és arról az utasfelvételi pultnál is tájékoztatni kell a repülőtér személyzetét.



Egy 2008-ban készült felmérés szerint az amerikai állampolgárok birtokában összesen mintegy 390 millió lőfegyver van.



A közlekedésbiztonsági szervezet pénteken megjelent friss jelentésében azt is közölte, hogy a légi utasforgalom közelíti a járvány előtti szintet. Megállapították, hogy a Hálaadást követő vasárnap már két és félmillióan haladtak át a biztonsági kapukon az amerikai repülőtereken, ami a járvány 2020-as kitörése óta a legmagasabb napi utasszám. A hatóságok a közelgő karácsonyi ünnepek idején is megnövekedett forgalomra készülnek az amerikai repülőtereken.