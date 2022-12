Halálos áldozata is van a londoni koncert előtti tülekedésnek

Belehalt sérüléseibe szombaton az a nő, akit válságos állapotban vittek kórházba egy koncertről Londonban.



Csütörtök éjszaka több százan akartak bejutni jegy nélkül egy koncertre a londoni O2 Brixton Academyben, a tülekedést követően négy embert válságos állapotban szállítottak kórházba.



A kelet-londoni Newhamben élő, 33 éves Rebecca Ikumelo kórházban halt meg szombat reggel - idézte a londoni rendőrséget a BBC hírportálja.



Egy 21 és egy 23 éves nő továbbra is válságos állapotban van.



A O2 Brixton Academy koncerthelyszín mély szomorúságról írt a halálhír hallatán.



London polgármestere, Sadiq Khan a Twitteren azt írta, összetört a szíve Rebecca Ikumelo halálhírét hallva.



"Kulcsfontosságú, hogy a lehető leghamarabb lezáruljon a történtek kivizsgálása" - írta. A városháza együttműködik a hatóságokkal, hogy "biztosítsa, soha többé ne történhessen ilyen" - tette hozzá.



A tülekedésben összesen tíz ember sérült meg. A járókelők által készített felvételeken több száz fős tömeg látható a koncertterem előtt, ahogy rengeteg ember próbál betolakodni a bejáraton. A közlemény szerint többen zúzódásos sérüléseket szenvedtek, közülük két embert a helyszínen láttak el a mentők, nyolc embert pedig kórházba szállítottak, négyet közülük válságos állapotban.

Rest in peace Queen. You didn't deserve this. God's blessings and grace upon those kids. 💔🕊️#RebeccaIkumelo pic.twitter.com/MUejdz778I